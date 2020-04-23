許正宇出身「根正苗紅」家庭　父親許宏全左派圈子德高望重　

特首林鄭班子大換血，去年6月才獲委任金融發展局首任行政總監的許正宇，接任財經事務及庫務局局長之位。除了身為已故民政事務局前副局長許曉暉胞弟，許正宇的父親許宏全亦非泛泛之輩，盛傳在福建社團中地位崇高，許正宇亦因而被視為出身「根正苗紅」家庭。 本身是福建人的港區全國人大代表蔡素玉表示，吳宏全在福建圈子地位高崇，為人和靄而低調，近年較少見他在社團中活動露面。被問到吳宏全的家世，她說：「都OK㗎！」

財經事務及庫務局局長許正宇。（張浩維攝）

除了學歷亮眼，以及與內地合作的財金發展工作經驗外，許正宇的政治背景亦惹人注意。許正宇本身是民建聯成員，最近曾被選入民建聯中委，今次因為出任局長才退出。

而他已身故的胞姐許曉暉，曾在政圈被稱為「福建幫契女」，全因他們的父親許宏全。許宏全於1968年在廈門大學化學系畢業，曾任教師，其後進入內地政府辦事，1970至74年間在福建寧德市工業局做幹部，有指他是中共黨員，亦有傳他是文革先鋒。

據報，許宏全在1974年誕下許曉暉後不久，由內地來港生活，有指他曾當生果小販，其後發迹，先後返廣州及福建設廠，是首批回國投資的港商，還當上福建同鄉會永遠榮譽會長，在左派社團地位崇高，具相當影響力。政界耳語，許正字在內地官場人脈廣闊。

工作方面，許正宇亦是履歷豐富，他早期曾擔任政務官，職位包括前經濟發展及勞工局助理秘書長及駐京辦政務主任等，之後投身商界，曾為渣打銀行中國業務發展主管，2006年加入港交所，曾擔任上市科副總監、內地事務科高級副總裁等，亦曾參與互聯互通工作。許正宇前年轉到新世界發展任策略發展總監，負責制定大灣區業務策略及推動業務生態圈發展，直至去年6月獲委任為金發局首任行政總監，本來任期3年。