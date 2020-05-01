基本法22條｜政府出稿批「干預論」無知　涂：原來政府一直無知

政府於「五一勞工節」發新聞稿，嚴正反駁外國政客近日有關香港的言論，再次提及《基本法》22條爭議，稱港澳辦和中聯辦最近對立法會內務委員會長期被癱瘓、繼而妨礙了立法會根據《基本法》履行其立法職能表示關注，屬理所當然，又稱：「任何人指港澳辦和中聯辦的正當言論構成干預的說法，只會顯示他們對香港特區的憲制秩序及特區與中央的關係的無知。」

末代港督彭定康去信英國外相藍韜文，他批評兩辦事件違反中英聯合聲明和《基本法》，意在破壞鄧小平所設計的「一國兩制」，他促英國政府關注香港的情況，勿讓北京和港府做出破壞法治和影響選舉公平的行為。（資料圖片/盧翊銘攝）

強調香港法治排名比美國高



政府發言人指，港澳辦和中聯辦代表中央人民政府，根據《基本法》第十二條，香港特區是直轄於中央人民政府的，兩辦有權力和責任確保香港特區正確及貫徹落實《基本法》和「一國兩制」，因此港澳辦和中聯辦最近對立法會內務委員會長期被癱瘓、繼而妨礙了立法會根據《基本法》履行其立法職能表示關注，屬理所當然。有批評指兩辦發聲屬干預香港內部事務，政府反駁，任何人指港澳辦和中聯辦的正當言論構成干預的說法，只會顯示他們對香港特區的憲制秩序及特區與中央的關係的無知。

對於近日前港督彭定康、美國國會議員、歐洲議會個別政府官員關注香港警方於4月18日拘捕15名民主派人士，政府發言人批評該等指控毫無根據，而且嚴重干預香港事務，特區政府強烈反對此等極不負責任，並令人深切遺憾的言論。發言人指出，自回歸以來，香港特區在「一國兩制」下一直保持繁榮穩定，並嚴格按照《基本法》的規定，實行「港人治港」、高度自治。發言人又說，外國政客指拘捕行動會影響香港的自由和違反《基本法》，政府形容此說法是荒謬，「也不會在任何一個法治社會被接受」。政府又指，《基本法》第六十三條訂明：「香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。」律政司的檢控人員一直獨立並專業地履行此憲制責任，無畏無懼，檢控決定基於所有可接納的證據和適用法律進行客觀分析，並嚴格按照公開的《檢控守則》而作出，案件不會因涉案人士的政治理念或背景而在處理上有所不同。

政府續指，對個別外國政客要求特區政府撤銷對被捕人士的控罪極為反感，「如果我們接受或被視作向這些無理要求屈服，我們不單有違公允和專業，更是偏離了法治精神這個香港的核心價值。」政府強調會繼續堅定地維護法治，又引用「世界正義工程」最新公布的《2020年法治指數》，香港繼續在東亞及太平洋地區位列第五，並在世界排名十六，並特別強調香港排名比美國高幾個位，認為此是清晰地肯定香港對維護法治的堅持。

不認為23條立法影響海外投資信心

就《基本法》第23條的立法工作，政府發言人指，特區政府有憲制責任為《基本法》第二十三條立法，以確保有所需法律維護國家安全，又說世界上很多司法管轄區都有訂立維護國家安全的法例，並稱不認為一個司法管轄區維護其主權及安全會對其本地以至來自海外的投資有所影響，「值得留意的是，位於美國的傳統基金會發表的二○二○年《經濟自由度指數》中，去年香港社會動盪引起的安全問題是其中一個影響香港在『投資自由』下所獲評分的因素。」

港澳辦上月底連發三稿炮轟內會選舉主持、公民黨法律界議員郭榮鏗，其中批評郭榮鏗主持內會的行為，是「蓄意違背誓言、嚴重濫權行為、涉嫌公職人員行為失當」。（資料圖料/高仲明攝）

余批政府「不僅無知，更是無恥」

民主黨立法會議員涂謹申晚上發聲明，指過去二十年政府對於《基本法》第22條的立場一致，就是兩辦是受到第22條所規管，按政府的說法，「原來政府一直都是那樣無知」！

涂謹申認為，北京現在突然搬龍門，令特區政府不知所措，陣腳大亂，所以不惜「今天的我打倒昨日的我，醜態盡現」。他批評港府現在說批評的人無知，「只可說特區政府不僅無知，更是無恥！」