五一黃金周｜5時01分多區齊喊五大訴求　發起人：賦予節日新意義

今天「五一」勞動節，大批市民響應網上號召到「黃店」消費，職工盟及多個工會到各區宣傳，呼籲市民加入公會，至下午5時01分，旺角、沙田等多區均有市民高呼「五大訴求，缺一不可」的口號。 有份發起活動的香港酒店工會，數名成員於旺角銀行中心外擺設街站，呼籲市民加入工會。幹事陳先生表示，「五一」並非消費日，而是記念一段美國工人抗爭的歷史，認為今年五一勞動節與「五大訴求缺一不可」不謀而合，叫喊口號可提醒市民不忘初衷，賦予了節日新意義。

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旺角 - 酒店工會：叫喊口號提醒市民不忘初衷

職工盟秘書長李卓人等人在朗豪坊外擺設街站，呼籲市民加入工會，期間有防暴警到場指他們違反限聚令，惟李卓人當時反駁指，街站只有4個人且每人相隔1.5米，不過警員未有理會，並有警員揶揄李卓人是「垃圾」及「做戲」。李卓人斥警察做法荒謬和濫用限聚令，打壓市民表達言論自由。

香港酒店工會在旺角擺設街站，組織幹事陳先生表示，約有幾十個市民到街站查詢加入工會的詳情，又指為避免觸犯限聚令，未有呼籲有意加入公會的市民立即填寫交表格入會，改為於網上填寫入會表格，亦刻意安排不多於四個義工擺街站，又指除了在旺角擺街站外，亦在中環及荃灣等地擺設街站。

陳先生續指，呼籲市民加入工會並非為了選舉，而是希望市民加入工會後能壯大工會力量，面對日後的一些勞工議題或社會巨大爭議上，能團結業界及號召工人回應議題，他認為除了爭取勞工權益外，抗爭運動上工人亦有角色。他認為，除了黄色經濟圈戰線外，工會戰線亦是一個可行的抗爭路線。

陳先生表示，「五一」並非消費日，而是記念一段美國工人抗爭的歷史，認為今年五一勞動節與「五大訴求缺一不可」不謀而合，是賦予了節日新意義，叫喊口號旨在提醒市民不忘初衷。

至下午5時01分，在朗豪坊外有市民高叫「光復香港時代革命」等口號，聚集人士紛紛舉起「五、一」手勢；在沙田新城市廣場中庭，亦有市民高呼「光復香港、時代革命」、「五大訴求、缺一不可」等口號，多人響應。

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觀塘 - 建築地盤職工總會街站被警查

建築地盤職工總會在觀塘站外擺街站，有義工以捲尺呼籲市民保持1.5米社交距離，香港眾志秘書長黃之鋒及觀塘區議員梁凱晴與義工派發傳單，有不少路過市民圍觀。及後有警員包圍街站，指他們違反「限聚令」，氣氛一度緊張。黃之鋒質疑，防暴警指派發防疫物資的街站違例，惟容許建制派「任派唔嬲」，質疑警方執方雙重標準。梁凱晴則質疑執法不公，街站其後繼續。

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職工盟主席吳敏兒則在葵芳擺設街站，至下午5時01分，她與途人高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。