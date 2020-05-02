陶輝牌照屋｜妻FB曾用記者頭像　私隱公署：若意圖辨識身份受規管

警務處助理處長陶輝及其妻子，涉嫌違法居住、改建牌照屋（寮屋）和霸佔官地，其妻子更涉在網上為牌照屋招租。陶輝妻子的facebook帳戶，昨日一度換上《蘋果日報》一名女記者的相片作頭像。《蘋果日報》其後就此事向香港個人資料私隱專員公署（私隱專員公署）查詢，相關行為有否違反《私隱條例》。 私隱專員公署昨日（1日）回覆，根據《私隱條例》，「個人資料」是指關乎一名在世人士，並可識別該人士身份的資料。而社交平台用戶採集及張貼載有他人影像的相片時，如屬有意圖或嘗試去識辨個別人士的身份，則算收集及使用他人的個人資料，受《私隱條例》規管。而取自公共領域，如互聯網的個人資料仍然受《私隱條例》的規管。

助理警務處長陶輝的妻子，涉嫌將碧水新村61A號當作民宿出租，但未領有旅館牌照。（張浩維攝）

私隱專員公署指出，個人資料的收集必須與資料使用者的職能和活動有關，收集手法亦須合法及公平。個人資料的披露及轉移如非用於當初收集目的或直接有關的用途上，就必須先獲得資料當事人明確和自願的同意。

私隱專員公署補充，如有資料使用者違反《私隱條例》下的保障資料原則，私隱專員可向該資料使用者發出執行通知，最高可被罰款5萬元及監禁兩年。而根據俗稱「刑事起底」條文的《私隱條例》第64（2）條，如任何人披露任何個人資料，但未經資料當事人同意，而該項披露導致事主蒙受心理傷害即屬犯罪，最高刑罰是罰款100萬元及監禁五年。

私隱專員公署亦呼籲，若有人認為其個人資料私隱受到侵擾，應儘快向私隱公署投訴。公署會就個案作出跟進處理，甚至進行調查。