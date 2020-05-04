彭韻僖：律師會對22條範圍未有立場　任何在港機構須按基本法辦事

兩辦早前批評民主派在立法會內會拉布，被質疑違反《基本法》第22條，事後中聯辦及特區政府均指中聯辦並非按照22條成立，引起一番爭議。 香港律師會會長彭韻僖表示，她與律師會一直強調在香港法律制度面前，人人平等，法律平等地適用於每個人，「任何在港機構包括中聯辦， 必須遵守香港本地法律以及根據基本法辦事，這是基本原則，絕無妥協餘地。 」

香港律師會會長彭韻僖在致辭時說，司法機構在政治上是 「 色 盲 」 的 。

律師會對22條爭議未有立場

彭韻僖指，有關《基本法》第22條中聯辦是否所指的「中央人民政府所屬各部門」，社會上在過去十多天爭論非常激烈，有兩種強烈而不一致意見：一種是22條中「中央人民政府所屬各部門」為一個事實的爭議，需要用中國法律詮釋，因此中聯辦代表中央，而不是中央所屬各部門。另一個意見是22條應用普通法廣義詮釋，認為中聯辦屬於「中央人民政府所屬各部門」。



她表示，第22條無可置疑是重要而複雜的議題，律師會作為法律專業團體，絕非以政治掛帥， 一切以法律分析為依歸，過去一星期律師會內部經過 「憲制事務及人權委員會」及理事會討論，但因涉及憲制學問題、普通法及憲法的關係，律師會仍在研究，在現階段就22條的涵蓋範圍及其衍生的問題未有立場。

彭韻僖指，上星期律政司發出聲明稱第22條不適用於中聯辦後，律師會已立刻致函律政司，要求律政司提供更多資料，以便專責委員會及理事會進一步討論。律師會亦正構思舉辦圓桌會議，邀請憲制法律學者及相關法律界人士出席探討。