港澳辦再斥「攬炒」如政治病毒　「黑暴一日不除　香港一日不寧」

港澳辦及中聯辦近日頻頻就香港事務發言，繼上週六（2日）中聯辦批評「五一」示威活動後，港澳辦今日（6日）再發文批評「黑暴」，提到「五一」假期的示威活動，批評「黑暴」及「攬炒」是香港的政治病毒，形容為「一國兩制」的大敵，中央絕不會坐視這股破壞性力量肆意癲狂。 港澳辦新聞發言人在文中提到15次「黑暴」，5次「攬炒」，至於「一國兩制」亦只是出現了6次。文中讚揚昨日宣布成立的「香港再出發大聯盟」，並與大聯盟一起呼籲「拒絕被攬炒，選擇發展；拒絕被破壞，選擇法治；拒絕被撕裂，選擇團結；推動香港再出發」。

全國政協副主席、秘書長夏寶龍兼任港澳辦主任。（中國網信網）

稱香港最大禍患來自「攬炒黑暴勢力」

港澳辦新聞發言人以答問方式出稿，稱注意到港府日前表示香港經濟已陷入深度衰退，認為經濟的嚴重狀況是多重因素造成，包括新冠肺炎疫情，但認為香港最大禍患來自内部，是公然叫囂和實施「攬炒」的黑暴勢力。

發言人指，自去年6月以來，有關行為公然挑戰「一國兩制」原則底線，踐踏法治，破壞社會秩序，嚴重損害香港營商環境和國際形象，並導致遊客卻步，百業凋零，經濟損失上千億，嚴重打擊投資者對香港的信心，令香港的聲譽一落千丈。

香港再出發大聯盟5月5日舉行成立發布會。（李澤彤攝）

籲掌公權力者用實際行動「以正壓邪」

港澳辦指，注意到「黑暴」勢力在疫情稍緩時，蠢蠢欲動，提到警方首次發現殺傷力巨大的「壓力煲炸彈」，指有關勢力及幕後的目的，就是想把香港拖下懸崖，不惜以砸爛香港爲代價，阻隔香港與内地日益深入的交流合作，抗拒中央對香港的全面管治權，「假高度自治之名，行完全自治之實，把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體。」

發言人表示，「黑暴」「攬炒」是香港社會的政治病毒，是「一國兩制」的大敵，強調「黑暴」一日不除，香港一日不寧，又指中央絕不會坐視這股破壞性力量肆意癲狂。發言人指，對待「黑暴」「攬炒」唯一正確的選擇就是態度鮮明、立場堅定地大聲說不，特别是所有掌握公權力的機構和人士，必須用實際行動依法履職，以正壓邪。

文末，發言人表示高度讚賞「香港再出發大聯盟」的宣言，並與大聯盟一起強烈呼籲「拒絕被攬炒」，堅守「一國兩制」。