再出發大聯盟︳中銀、招商局等逾千中資機構承諾不裁員

由全國政協副主席董建華、梁振英牽頭的「香港再出發大聯盟」上周成立，繼上周六日在全港派發一千萬個口罩後，今日（12日）再有第二輪攻勢，早上11時舉行「同心抗疫不裁員」記者會，多間中資機構參與，包括中國銀行、招商局、中旅集團等。

再出發大聯盟舉行記者會，多名工商界代表承諾不裁員。（余俊亮攝）

近200家港資企業支持

「香港再出發大聯盟」部分工商界發起人自願承諾疫情期間不裁員，華潤集團、招商局集團、中國旅遊集團、中國太平保險集團、中銀香港、新華集團等約50名企業代表出席發布會，支持疫情期間不裁員，與員工同舟共濟、共渡時艱，多名企業代表先後上台聯署。

恆通集團執行董事、大聯盟副秘書長施榮懷表示，短短時間內，今日已有近200家港資企業支持，中資企數以千計。他指，作為企業要主動承擔責任，共渡時艱，相信只要勞資雙方同心協力，一定可以堅定前行、共同發展。

另一大聯盟副秘書長、工聯會會長吳秋北指，香港經濟受到暴亂、疫情影響，受到很大打擊，失業率預料會比官方公布的數字更嚴重。他提到，打工仔最近一段時間收入大減、靠借貸渡日，情況令人擔憂，認為一些「良心企業、有心企業」願意和打工仔共渡時艱，精神相當可貴。吳秋北指，危難時自保是自然反應，但自保之餘還能伸出援手，體現出團體互助的獅子山精神，希望社會各界企業都能參與其中。

廠商會前會長、恆通集團執行董事施榮懷（站立者）表示，短短時間內，今日已有近200家港資企業支持，中資企數以千計。（余俊亮攝）

其後大聯盟接受傳媒提問，有多名記者問到商戶減租有沒有進展。施榮懷指，不少商場的租金都會視乎營業額、呎價而有所不同，這需要多給一點空間商場業主和租戶去調節。

大聯盟另一位副秘書長、信業集團主席蘇長榮表示，就他所知前段時間已有多名業主自願減租，現時最重要的是刺激消費，達到雙贏。他又指，最近發現有許多商場業主，都採取有效行動，例如凍結租金，並為消費滿指定金額的消費者提供優惠券，吸引他們回來消費，其實這也等同將一部分租金收入撥出，對各方都有利。

至於參與聯署的企業，會否申請政府上限9,000元的「保就業」資助，或是減薪、要員工放無薪假。施榮懷指，不裁員與申領保就業津貼沒有衝突，而每間企業的生意情況都不同，讓員工留在機構做事、等其復原已是最好安排，所以主張多給點空間，讓企業根據自己的情況去做。