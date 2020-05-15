監警會︳林鄭：不成立獨立調查委員會　想做獨檢會惟人選憂被私了

監警會審視反修例示威報告今日（15日）出爐，覆蓋多宗受市民關注的事件，包括6.12圍堵立法會事件、7.21元朗事件、8.31太子站事件等，惟無提及應否成立獨立調查委員會，監警會主席梁定邦亦稱「無立場」。 特首林鄭月娥今日（15日）傍晚六時見記者，記者會的背景以「香港的真相」為題，並選用了多張示威及暴力場面圖片，《香港01》將提供直播。 林鄭月娥表示，監警會報告全面、客觀，以事實為基礎，極有份量。她希望社會無論有什麼政治立場，都能公道地評價報告。她表明不會成立獨立調查委員會，因反修例事件已變質，但稱「好想做」獨立檢討委員會，惟之前答應出任的主席及委員人選已退出。

林鄭月娥出席記者會，螢幕背景題為「香港的真相」。（余俊亮攝）

林鄭：反修例事件已變質

【18:40】監警會建議警方和傳媒可以共同草議工作守則，以確保兩方工作時的安全。林鄭強調香港有新聞自由，強調守則是協助記者採訪的同事，亦不會阻礙警方執法行動。

監警會成立目的是就要監察警方，被問到為何報告沒有批評警方的行動，林鄭指報告不是全部依賴警方的資料，而資料都是經過嚴謹檢視。

監警會在報告中強調沒有調查權，有記者問為何不成立獨立調查委員會，招攬社會賢達再去調查。林鄭指政府立場無變，就是不認同成立獨立調查委員會。她稱事件已經變質，反修例示威成為以暴力來威迫政府滿足要求，而削弱警隊就是讓他們得逞。

她強調自己很想成立獨立檢討委員會，找過不少有心人，但對方轉眼就退出，並稱憂慮「任何協助政府的行為都沒有好下場」。

林鄭月娥。（余俊亮攝）

提暴動案判四年 籲所有人勿犯法

【18:46】林鄭月娥表示，對於成立獨立檢討委員會依然正面，她本人亦做過關心青年人工作，並認為如果有專家學者研究深層次矛盾，對社會是好事，但認為要有先後次序，要先處理疫情及經濟問題，而現時正在進行的七十幾個研究會在年底完成，屆時可以了解如何入手處理深層次矛盾

林鄭又指，就監警會中需匯報調查、廉署對警務人員涉及貪污的調查，以及檢控示威者的司法工作，是政府正在進行的工作。她又提到，今日有首宗反修例運動中暴動罪成、判四年監禁的案件，呼籲所有人不要犯法，犯法是要付出沉重代價。

【18:30】港台英文台記者問及，林鄭表示要求保安局局長成立專責小組，是否表示認同警方在過去的行動有不適當的行為？林鄭回應指，自己及保安局局長都十分重視監警會的報告，強調會接納監警會提出的全部52項建議，又指警方只是會執法，不會牽涉在任何政治的決定，但她同意在過去多次事件中，當然有一些情況可以做得更好，所以才要找出改善的空間。

至於是否認為未來的社會張力會有所減少，林鄭同意社會上仍有很多衝突，她不會天真得認為今次的監警會報告發表後，社會衝突就會完全停止。在成立獨立檢討委員會問題上，林鄭回應指，有一些社會上具公信力人士本答應加入委員會，但估計是因為他們懼怕被起底、被「裝修」、被「私了」，及家庭和朋友等會受影響，最終選擇不加入委員會。

監警會今﹙15日﹚發表《關於2019年6月起《逃犯條例》修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告。﹙羅君豪攝﹚

獨立檢討委員會主席人選退出

【18:15】林鄭表示，接納監警會提出的52項建議，要求保安局局長成立專責小組，並跟進每項建議，亦向她定期報告。她指將優先檢討在大型活動中，如何為記者提供協助，而不會阻礙警方執法，並檢討是否需要與傳媒草擬工作守則，令警察及記者各自執行職責時確保安全。她認為可參考外國做法，並已經邀約新聞組織會面，希望傳媒專業團體正面回應此建議。

另外，林鄭表示可以優先檢討警方內部，與其他相關部門的協調工作，包括警察中心指揮與前線人員，與集會主辦單位溝通的情況。林鄭又指，會提升警方監察社交媒體的能力，制定程序、制度，迅速有效處理公眾關注及失實消息，同時檢討向公眾發放訊息的機制，提高透明度、消除傳言。

好又指，會吸取新屋嶺扣留中心的經驗，會檢視措施，希望可以維持法治及尊重被捕人士的目標，專責小組會確定不會再使用新屋嶺。警員身份識別方面，警方會盡快完成相關工作。她認為去年社會事件並非告一段落，現時仍面對大量對警察的投訴，以及被捕人士的檢控工作仍需跟進。

政府首要工作是撐經濟保就業

獨立檢討委員會方面，林鄭表示，政府做了不少籌備工作，曾接觸不少專家及學者，並邀請成為主席及委員，當中有幾位願意加入，但他們最後表示因個人理由無法參加。林鄭指，在新冠肺炎下，政府將精力放在處理疫情，而經濟受疫症打擊下，政府首要工作是撐經濟，保就業，但強調政府不是沒有做任何事情解決深層次問題。

林鄭表示，政府資助本地研究機構及智庫，就本地深層次問題作出研究，並收到210份申請，最終資助了79項研究，在今年年底完成研究，相信對了解社會深層次問題會有幫助，會等疫情及經濟穩定以後，政府會考慮推展下一步工作。林鄭表示，反修例運動的宣傳資料相當有效，既能團結、動員示威者，及散佈假新聞或未經核實的資訊，甚至起底、煽動仇恨，令市民信以為真。所以監察在網上發布假消息是政府未來工作。

林鄭表示，法治是香港成功基石，是持續進步及發展核心價值，而市民守法是法治元素，在法律界限內行使自由及權利。她稱，爭取民主自由的權利是不能凌駕一般市民安居樂業的權利，亦不是破壞社會安寧的答辯及減低刑責的藉口。而無論信念多麼崇高，都不能強加於社會，是不受社會所容忍，如果不予以遏止及判較高的刑罰，日後制止就困難。

林鄭月娥。（余俊亮攝）

【18:10】林鄭月娥表示，監警會主席梁定邦今早向她正式提交報告，對他們過去所付出的時間及心血表示衷心感謝。她又指，報告在星期二付印時已交了一份給她，她花了共10小時一口氣閱畢報告的中文版，認為是一份全面、客觀、極具份量的報告，以清楚的時序交代去年一系列事件，做法公開及透明。

林鄭希望，社會大眾無論是持不同的政見及立場，都應該對報告有公道的評價。她又指，對於報告亦感到非常傷感，其中在概覽一頁中，可以見到由去年6月至今，衝突不斷升級及增加，令香港最安全城市的美譽不斷被破壞。

她又指，示威活動早已變質，從特區政府的管治角度來看，市威者的要求變本加厲，從一開頭的反修例，去到最後要求外國介入，要求港獨，甚至解散警隊，認為是居心叵測。

▼6.12金鐘衝突▼

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▼7.21元朗站白衣人襲擊▼