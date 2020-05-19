社總張志偉積極考慮參選社福界　政治性選舉不可只重社工服務

9月的立法會換屆選舉，現任社福界議員邵家臻因為曾在佔中案被判入獄超過3個月而喪失參選資格，社會工作者總工會副會長張志偉積極考慮代表社總參選。雖然年屆56歲，對於未來可能要加入議會的「武打片」，張志偉形容自己身手敏捷，又指民主派會互相補位，認為協調重要。他又指自己無準備坐監，但有準備「挑戰」。 有機會代表社福界加入議會，工會出身的張志偉表示除了服務以外，年青社工亦重視整體政治環境，故若只專注服務發展，將不符業界期望。他解釋，在政治上除了民主派爭取「35+」，以否決財政預算案向政府施壓外，土地資源分配、社工在抗爭現場被捕的支援工作亦是相當重要的議題。

認為如有實力 政府會有不同判斷

張志偉強調，認為各種政治決定離不開context（實際情景、內容），而他認為在現時政治形勢下，否決預算案以逼令政府，是「幾可能的結果」。他強調，雖然否決預算案同時亦是否決了政府的社福開支，但對此並不擔心，因為政府有其緊急開支維持運作，相信如果立法會有一定實力，政府對政治形勢的判斷會有所不同。

雖然從事社工工作多年，但張志偉只是4年前才加入成為社總的理事。他在1986年畢業後加入香港青年協會，期間一邊讀書、升任不同的社工崗位，至近20年專注青年就業工作，90年代後期成為機構工會的會長，之後才參與社總工作。

社會工作者總工會副會長張志偉（右）表示，除了民主派爭取「35+」，土地資源分配、社工在抗爭現場被捕的支援工作亦是相當重要的議題。（周禮希攝）

指林鄭「整筆撥款」令社福機構變競爭對手

在社福界多年，張志偉早已跟特首林鄭月娥交過手。他表示當年林鄭任職社會福利署署署長時推出的「整筆過撥款」令業界變質，認為做法大有問題，因為各機構在服務上想到的好主意，都成為各自爭取資源的武器，業界因而極少交流，有別於之前共同發展的風氣。不過他指，「整筆過撥款」今年內有檢討計劃，並非他擬定政綱的主要部分。

社民連黃浩銘正就判刑3年以上不可參選立法會的規定申請司法覆核，一旦成功，現任議員邵家臻將有機會繼續參選。張志偉指，當然希望司法覆核成功，但該結果不太影響社總擬派人參選的部署，因為過去5屆選舉，不論有否對手，社總都有派人參選。