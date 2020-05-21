DSE歷史科｜逾四分一歷史科教師回應教協問卷　97%不同意取消試題

早前教育局要求考評局取消一條文憑試被指控美化日本侵華的試題。教協副會長、教育界議員葉建源以電郵向身為教協會員的中學歷史科教師對試題的意見，並在15小時內獲268名教師實名回應，佔全港中學歷史科教師26.6%，當中97%受訪者不同意取消試題。 葉建源表示，最熟識課程的歷史科老師都一致認同該題目沒有問題，教育局不應隨便施壓，要求取消題目，影響文憑試的公信力。他會將今次問卷的結果交予考評局全體委員，希望他們討論時有實在、來自專業老師的意見作參考。

今屆文憑試歷史科卷一第二題舉出「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，詢問考生是否同意此說法，並須解釋答案。（黃舒慧攝）

葉建源提到，該問卷問及對問題的看法，葉建源指，教師認為考生有足夠的歷史知識，提問亦符合課程的宗旨及原則，而「利多於弊」亦是適合的問題語言。他指，近半受訪教師有留言解釋其看法，包括不明白為何不信任老師及學生對侵華歷史的掌握，對一條題目被用於質疑老師及學生的努力，相當不滿。

對於該試題一旦被取消，葉建源指，94.4%受訪教師認為會影響應屆考生成績，對他們不公平，92.5%認為會打擊文憑試信心，89.1%認為會摧毀本港學術自由的風氣，88%前線歷史科教師擔心日後動輒得咎。

葉建源表示，教育局日後應認真聽老師意見，不應在看完問題後，自行想像問題會誤導學生，而學生又會被誤導。他解釋，當試卷提到一定資料時，考生一向都會將自己知道的重要歷史補充，不會單單受資料內容所誤導。