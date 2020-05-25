港版國安法｜警立會外佈水馬陣迎周三大戰　添華道增3米鐵欄

立法會將於周三（27日）恢復二讀《國歌條例草案》，加上全國人大將通過《國安法》草案並納入《基本法》附件三在港實施，令香港局勢進一步升溫，有網民已號召 周三行動，金鐘恐再爆發激烈警民衝突。 據記者現場所見，警察已於金鐘一帶加強佈防，其中於添美道轉入龍匯道的位置再次加設水馬陣，有防暴警員在水馬陣內站崗；在夏罄道與添華道交界、前往政府總部西翼的入口，警方除了以水馬圍封，亦加上3米高鐵欄，並以鐵鏈把水馬和鐵欄鎖上，增加示威者將磚頭和汽油彈擲入政總的難度。

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警方如臨大敵，在金鐘一帶嚴密佈攻。其中，通往立法會的中信天橋的制高點雖已鐵欄全封，天橋上出現多個大型水馬，未知用途為何。前往政府總部東翼入口和添馬公園的海富天橋，警方一如以往與水馬陣內站崗和巡邏。

此外，警方於添美道轉入龍匯道的位置再次重設水馬陣，有防暴警員在水馬陣內站崗，車輛暫時仍能通過。至於前往立法會示威區和龍和道的立法會道，則繼續設有水馬，只留有一道鐵欄予行人出入，街喉亦加上接駁喉管，予水炮車隨時注水。

至於在水炮車經常出動的夏罄道與添華道交界、前往政府總部西翼的入口，警方除了以水馬圍封，亦加上3米高鐵欄，減少磚頭和汽油彈擲入政總的成功率。

據了解，警方部署由明中下午開始封龍和道一帶，防止閒雜車輛駛近立法會。3000名防暴警周三亦會總動員出動。