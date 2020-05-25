內會風波｜保安被起底　私隱專員公署去涵3涉事平台刪帖文

立法會內務委員會早前選舉正副主席期間，建制泛民議員爆發衝突，多名議員被保安抬離場，事後有負責的保安人員及其家人被「起底」。私隱專員公署截至上周五（22日）收到共7名保安人員被「起底」的投訴，現正展開調查，涉及8條連結。公署已要求有關人士立即停止「起底」，以及去信予3個涉事的社交網絡平台要求立即移除有關帖文，其中3條連結已被移除，部分個案經調查後已轉介警方跟進。

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私隱專員黃繼兒表示，基於《私隱條例》的保密條文，未能評論或提供個案詳情，但不論個案所涉人士的身份或背景，定必竭盡《私隱條例》賦予的權力跟進，若有發現「起底」或涉及恫嚇的「刑事起底」情況，必會按法律作進一步行動。

黃繼兒強調，任何人士在未經控制或管有資料者同意下，披露某資料當事人的任何個人資料。而該項披露導致該資料當事人蒙受心理傷害，不論其意圖如何，該人即屬犯罪，一經定罪最高刑罰罰款港幣1百萬元及監禁5年。私隱公署在調查後會將個案轉介予警方作刑事調查，並交由律政司考慮是否提出檢控。

經民聯立法會議員梁美芬今日就有關保安人員被「起底」召開記者會，希望私隱專員為受影響保安人員提供協助。黃繼兒同意應如梁美芬所言，加強私隱公署的權力，以更有效打擊「起底」行為，包括刑事調查及提出檢控的權力、要求社交平台或網站移除涉及「起底」內容的權力、施行行政罰款權等。