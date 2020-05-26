六四31│支聯會531遊行上訴被駁回 　李卓人：改遍地開花設街站

支聯會早前入紙申請5月31日於香港島舉行「六四遊行」，遭警方反對後提出上訴，今日上訴（26日）被駁回。上訴委員會認為上訴人的要求將會令公眾安全受威脅，且沒有妥善的集合地點，又未能提供切實可行的防疫措施，因此維持警方原來的決定。 支聯會主席李卓人回應指，將改以「遍地開花」形式進行，於各區開設街站，宣傳六四集會。

支聯會早前入紙申請5月31日於香港島舉行遊行，警方於20日發出反對通知書，支聯會提出上訴，今日（26日）被駁回。聯會主席李卓人（左二）回應指，將改以「遍地開花」形式進行。（陳綽嵐攝）

支聯會原定計劃由灣仔修頓球場遊行至西環中聯辦外，早前警方發出反對通知書後提出上訴，今日被駁回。支聯會主席李卓人批評政府有意打壓集會及遊行，並指得到各區區議員支持，531遊行將改以「遍地開花」形式進行，於各區開設街站，宣傳六四集會，強調無論集會或遊行的形式如何改變，平反六四、追究責任的訴求不變。

警方代表指，即時現時香港新冠肺炎疫情即使轉趨平穩，仍擔心多人聚集會或令香港再次出現群組感染，而且屆時聚令仍然生效，限制多於8人的群組聚集，其中包括遊行及集會，而發起人稱參與人數大概為1000人，警方認為即使屆時有限制措施，參與者仍有很大機會違反限聚令，又擔心活動會增加參與者及其他市民的感染風險，因此反對有關活動的上訴。

自 1990 年起，支聯會每年都會在六四集會前的周日舉辦大遊行，及於6月4日於維園舉行悼念集會，今年受疫情影響，集會亦有很大機會被取消或需要改變形式。