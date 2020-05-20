六四31│紀念館重開　展覽扣連反修例　李卓人籲遍地開花點燭光

位於旺角的「六四紀念館」今天（20日）重新開館，今年展覽主題為《走在抗極權最前線——從「八九六四」到「反送中」》，扣連「六四」事件與去年反修例運動，支聯會主席李卓人指出，由「六四」事件開始，香港人一直追尋真相、自由和人權等普世價值，兩場運動有不少共通點，希望為仍未平反的「六四」和未完結的反修例運動出一分力。 對於政府或禁止支聯會舉行「六四」集會，李卓人表示，他們會進入維園點起燭光，同時呼籲巿民自發遍地開花，他指過往沒有警方出現便沒有混亂，呼籲警方屆時不要阻礙巿民點起燭光的憲制權利。

位於旺角的「六四紀念館」重新開館。（梁鵬威攝）

今年是「六四」事件31周年，紀念館展覽以《走在抗極權最前線——從「八九六四」到「反送中」》為主題，除了保留六四事件的展板、參與六四的學生之展品等，亦加人不少反修例的展品，包括穿上黑衣、戴上防毒面罩的一比一模型、「五大訴求，缺一不可」的大型橫額、由網台《城寨》製作的「連豬」和「Pepe」公仔、用來撲滅催淚彈的蒸魚碟等，同時以展版展出反修例和「六四」時序表、兩場運動的關鍵數字等。

展覽另一特色是邀得政治漫畫家尊子，為展覽館設計拍照區，重現「六四」和反修例的不同場景，包括支聯會創會主席司徒華、前中共總書記趙紫陽的動畫紙板。

館長、支聯會常委麥海華表示，31年前的5月20日，北京頒布戒嚴令，4萬多巿民在八號風球的情況下，上街聲援北京學生，故今天重開紀念館別具意義。麥海華指出，

六四紀念館是香港人的紀念館，不能對香港發生事件毫無關注，又指很多年青人在1989年仍未出世，不過對社會非常關心，因此希望透過勾連兩場運動，讓香港人認識「六四」。

李卓人指出，由「六四」事件開始，香港人一直追尋真相、自由和人權等普世價值，兩場運動有不少共通點，希望為仍未平反的「六四」和未完結的反修例運動出一分力。

李卓人表示，仍未收到警方通知禁止六四集會，亦未與警方開會商討集會安排，不過他認為政府把限聚令延長至6月4日，反映政府立心不良和借疫打壓。李卓人表示，他們會進入維園點起燭光，同時呼籲巿民自發遍地開花，他指過往沒有警方出現便沒有混亂，呼籲警方屆時不要阻礙巿民點起燭光的憲制權利。



鄧太太與丈夫帶同子女參觀六四紀念館，冀子女了解「六四」事件。(吳倬安攝)

鄧太太與丈夫帶同子女參觀六四紀念館，她表示透過參觀，讓子女知道「六四」事件所謂何事，認為六四館能提供一個安全環境，予小朋友參觀，她批評政府收窄香港人自由，擔心子女長大後不能在免於恐懼的自由。