律師會改選｜「開明派」4人當選理事成新勢力　「專業派」1人勝出

香港律師會今晚舉行周年大會，20名理事會成員當中最資深的5席需要改選，而競逐者有10人，分別是由民主派及「開明派」組成的林洋鋐、彭皓昕等5人名單，與及「專業派」的現任理事Warren Ganesh（莊偉倫）和（羅睿德）Robert Rhoda等另外5人。 結果新誕生的5名理事分別為林洋鋐、彭皓昕、蔡頴德、黃耀初和莊偉倫。換言之，「開明派」取得了4個理事，連同現任「開明派」理事張達明和Mark Daly（帝理邁），新一屆律師會理事會將共有6名「開明派」理事。律師會之後將由新一屆的理事會之間互相投票，選出新任的會長，取代任期屆滿的現任會長彭韻僖。

今次參選的「開明派」的名單，原本是兩張不同的3人名單，包括「人權律師」林洋鋐、公民黨彭皓昕和蔡梓蘊組成的「民主派」名單，以及曾協助反修例運動中被捕人士的義務律師蔡頴德，聯同律師會年青律師組委員會主席陳嘉豪、律師會公益律師服務委員會委員黃耀初組成的3人名單。後來兩張名單宣布因為理念相近，由蔡梓蘊放棄報名而改為5人名單參選。

「專業派」方面， 5名律師除了競逐連任的2名現任理事莊偉倫及羅睿德外，亦包括3名新參選律師，分別是Simon McConnell（馬康利）、龔海欣和嚴坤穎。他們5人作風相對低調，鮮有接受傳媒訪問。

律師會選舉採取簡單多票制，10名參選人當中，得票最多的5人即當選成為新任理事。