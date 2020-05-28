六四集會｜支聯會李卓人：警方拒絕回應能否舉行集會

支聯會今日（28日）到柴灣警署與警方開會，討論6月4日六四燭光集會安排。 會後，支聯會主席李卓人表示，警方拒絕回應能否集會。

李：願保持社交距離 警沒明確回覆亦無提供方案

李卓人與支聯會秘書蔡耀昌等人到柴灣警署，商討在6月4日晚上8時於維園舉行燭光集會的安排。李卓人表示，願意在保持社交距離之下舉行燭光集會，但警方未有清晰答覆在限聚令下會否批准集會申請，亦沒有提供任何協調方案，批評今次對話毫無意義。

支聯會將繼續在維園燃點燭光及默哀

他表示，無論六日集會是否獲批不反對通知書，支聯會都會繼續在6月4日晚到維園，8時燃點燭光，8時9分默哀。另外支聯會將有Plan B，指可能遍地開花進行悼念活動。

支聯會較早時申請在5月31日舉辦「毋忘六四」大遊行，已接獲警方反對通知書，上訴委員會亦已駁回上訴。

去年維園六四集會情況↓

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如被拒 港澳31年來首次無六四大型集會

而澳門早前以防疫為理由禁止舉辦六四集會，是31年以來首次，另外澳門市政署早前亦禁止澳門民主發展聯委會主辦「八九民軍圖片資料展覽」，原因是展覽傾向於政治性活動，但行政法務司司長張永春其後表示，相關決定不涉及政治。

如維園燭光集會等活動無法舉辦，將會是31年來港澳兩地首次沒有悼念六四的大型集會。