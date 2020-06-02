限聚令延長至6月18日　覆蓋4個反修例一周年重要日子

本已沉寂近1個月的新冠肺炎疫情突然轉差，香港今日（2日）再新增6宗確診個案。食物及衞生局局長陳肇始今日在記者會上表示，第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》及第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的有效期，將延長兩個月至8月31日。

網上有說法誤傳指政府延長限聚令至8月31日。事實是政府宣布原定本月4日屆滿的限聚令延長至6月18日。當局會按疫情發展檢視措施，再決定6月18日以後的安排。