限聚令延長至6月18日　覆蓋4個反修例一周年重要日子

撰文：鄭榕笛
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本已沉寂近1個月的新冠肺炎疫情突然轉差，香港今日（2日）再新增6宗確診個案。食物及衞生局局長陳肇始今日在記者會上表示，第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》及第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》的有效期，將延長兩個月至8月31日。
網上有說法誤傳指政府延長限聚令至8月31日。事實是政府宣布原定本月4日屆滿的限聚令延長至6月18日。當局會按疫情發展檢視措施，再決定6月18日以後的安排。
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限聚令被延長至6月18日，覆蓋多個反修例運動一周年多個重要日子，包括6月9日百萬人上街遊行;；6月12日金鐘衝突；6月15日梁凌杰逝世一周年；6月16日200萬人上街遊行。若然未來疫情繼續反覆導致限聚令一再延長，更會影響七一回歸紀念日。
今年是六四事件31周年，支聯會向警方申請6月4日於維園舉行燭光集會，警方以限聚令和疫情為由，向支聯會發出禁止集會通知書。支聯會主席李卓人指警方於「5.31」遊行上訴期間提供數字，顯示限聚令實施後無批准過任何遊行和集會，反映警方做法是禁制所有帶有政治訴求的集會，形容是「借疫打壓」。他呼籲港人遍地開花燃點燭光，支聯會則會以8人一組、相隔1.5米的方式進入維園，表明願意承擔行動帶來的任何責任。