六四晚會｜現四字版新口號「結束專政　建設民主」　另連結反修例

今日（6月4日）是六四事件31周年，支聯會在警方反對之下，照樣進入維園舉行六四悼念晚會。相對於過去的六四晚會，今年活動的口號更加多元化，有相當多連接到反修例運動的內容，如「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等。 另外值得留意的，支聯會五大綱領中的「結束一黨專政、建設民主中國」，今年同時出現「四字版」：「結束專政，建設民主」，即分別少了「一黨」和「中國」。這到底和即將落實的港區國安法有沒有關係？ 支聯會主席李卓人回應指，這個口號沒有特別意思，純粹每句四字比較有節奏感，強調支聯會原則不變。

▼六四31周年▼

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六字、四字口號同時出現

眾所周知，支聯會的五大綱領，為「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」。支聯會主席李卓人已多次明確表示，這個綱領會繼續堅持。

不過自從全國人大會議上月底通過訂立港區國安法，有關支聯會叫「結束一黨專政」口號，到底會否觸犯國安法，受到公眾關注。基本法委員會副主任譚惠珠較早前受訪時指，如果在集會中有人叫「結束一黨專政」，參與的人應「君子不立危牆之下」，考慮是否離開。

而今年六四晚會中，以李卓人為首的眾人，除按傳統高唱《自由花》、《民主會戰勝歸來》等歌曲外，亦有高叫口號。他們照樣高叫「結束一黨專政、建設民主中國」。但與此同時，眾人嗌口號時多次夾雜「四字版」綱領，高叫「結束專政，建設民主」的口號，沒了「一黨」、「中國」的字眼。

李卓人回應：純粹節奏更好

其中，「建設民主中國」是本土派較為反感的口號，去年起傳統泛民和本土派的派系之爭緩和，因此支聯會減少提及有關中國人身份認同的口號。至於將「結束一黨專政」的「一黨」消去，句子的意思就會變得廣泛，並非專指中國共產黨。

李卓人於集會後，被問到為何部分口號少了「一黨」及「中國」字眼，他笑稱只是節奏更好，自己亦有叫原來的六字綱領，與港版國安法無關。

李卓人回應指，叫四字版口號沒有什麼特別意思，他亦有帶頭叫原先的六字口號。（李澤彤攝）

大量口號連結反修例

此外，支聯會今年將六四歷史，連結到去年至今的反修例浪潮，希望凸顯六四事件的「本土面向」。今日維園內外四處都可聽到和反修例有關的口號。有維園外圍的市民，播放及高唱《願榮光歸香港》。

於維園集會中，有大批參加者高叫「解散警隊，刻不容緩」、「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」這些常見於反修例示威現場的口號。其中，李卓人亦帶頭高叫「Fight for freedom, stand with Hong Kong」、「反對國安法，反對以言入罪」、「毋忘6.12」等口號。

對於場內亦有不少示威者高呼港獨口號，李卓人回應指，任何人均有表達訴求的自由，不會以言切割，「歡迎所有香港人繼續參與集會、兄弟爬山」。