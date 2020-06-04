六四31〡美英加等駐港領館FB上載燭光相　「我們與港人一起悼念」

今日是六四事件31周年，警方今年以疫情及限聚令為由，首次禁止支聯會在維園舉辦六四燭光晚會。多國駐港總領事館今（4日）在facebook張貼燭光的照片，亦有發文悼念六四。
其中美國駐港總領事館引述美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）表示，「我們悼念1989年6月4日的遇難者。我們與那些一直堅持推動政府保護人權、基本自由和人格尊嚴的中國人民站在一起。」
英國駐港總領事館在FB張貼燃點燭光的相片，悼念六四事件。（UK in Hong Kong專頁截圖）
澳洲駐香港及澳門總領事館稱，在今天及每天，他們都支持言論自由、結社自由和公民的政治參與權，亦紀念1989年6月4日悲慘的生命損失。貼文亦指，作為聯合國人權理事會現任成員，他們深信基本的人權會獲保障，不會被剝奪。
加拿大駐港澳總領事館亦發文指，香港過去30年，都是市民可以公開集體悼念六四的地方，「今天，我們與香港人民一起悼念這段歷史，支援人權和民主。」
歐盟駐港澳辦事處上載歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）的發言，提及當年的六四事件，歐洲理事會當時強烈譴責。往後的30多年，歐盟亦有哀悼受害者，並向其家人表示慰問。她又指，港澳有長久悼念六四的歷史，留意到香港和澳門因疫情關係被禁止舉行集會，她強調六四紀念活動是自由受到保護的有力信號，認為承諾保障權利和自由比任何時候都重要。
德國駐港領事館亦有轉發相關貼文。
歐盟駐港澳辦事處上載歐盟對外事務部外交安全政策發言人恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）的發言指，港澳有長久悼念六四的歷史，但歐盟留意到港澳今年因疫情被禁舉行六四集會。（European Union in Hong Kong and Macao專頁截圖）