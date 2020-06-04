六四31〡美英加等駐港領館FB上載燭光相　「我們與港人一起悼念」

今日是六四事件31周年，警方今年以疫情及限聚令為由，首次禁止支聯會在維園舉辦六四燭光晚會。多國駐港總領事館今（4日）在facebook張貼燭光的照片，亦有發文悼念六四。 其中美國駐港總領事館引述美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）表示，「我們悼念1989年6月4日的遇難者。我們與那些一直堅持推動政府保護人權、基本自由和人格尊嚴的中國人民站在一起。」

英國駐港總領事館在FB張貼燃點燭光的相片，悼念六四事件。（UK in Hong Kong專頁截圖）

澳洲駐香港及澳門總領事館稱，在今天及每天，他們都支持言論自由、結社自由和公民的政治參與權，亦紀念1989年6月4日悲慘的生命損失。貼文亦指，作為聯合國人權理事會現任成員，他們深信基本的人權會獲保障，不會被剝奪。

加拿大駐港澳總領事館亦發文指，香港過去30年，都是市民可以公開集體悼念六四的地方，「今天，我們與香港人民一起悼念這段歷史，支援人權和民主。」

歐盟駐港澳辦事處上載歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）的發言，提及當年的六四事件，歐洲理事會當時強烈譴責。往後的30多年，歐盟亦有哀悼受害者，並向其家人表示慰問。她又指，港澳有長久悼念六四的歷史，留意到香港和澳門因疫情關係被禁止舉行集會，她強調六四紀念活動是自由受到保護的有力信號，認為承諾保障權利和自由比任何時候都重要。

德國駐港領事館亦有轉發相關貼文。