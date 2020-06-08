爆林鄭上月向中央交報告　張曉明：立法後中央挺港經濟力度加大

政府今日（8日）舉辦《基本法》頒布三十周年網上研討會上，國務院港澳辦副主任張曉明就中央制定港區國安法進行解說。張曉明強調，國家安全底線愈牢，「一國兩制」空間愈大，可以預見立法後，中央在經濟領域上對香港的支持力度肯定會加大，不遺餘力地鞏固香港國際金融中心地位。 張曉明透露，特首林鄭月娥上月向中央提交了一份有關這方面的建議報告，得到國務院副總理韓正及中央有關部門的積極回應。

張曉明透露，特首林鄭月娥上月向中央提交了一份有關香港金融發展的建議報告，得到國務院副總理韓正及中央有關部門的積極回應。（AP）

張曉明表示，從經濟領域而言，可以預見港區國安法立法出台後，香港社會恢復安定，營商及投資環境會進一步改善，中央對香港的支持力度肯定會加大，包括大家關心、鞏固香港國際金融中心地位的問題，中央也會不遺餘力地支持。

他引述有香港金融界人士指，全球幾大國際金融中心的GDP和上市公司的總市值比例，基本上都是1:1，只有香港是1:14，形容「多出來的13塊錢，是中國的錢、世界的錢」，香港的資本市場根本不只是香港的市場，而是中國和國際的市場。

張曉明強調，只要中國的經濟保持良好的發展態勢，只要中央政府繼續高度重視香港的特殊地位，繼續看重香港作為中國與國際之間，超級連繫人的角色及轉換器的功能，「只要中央在國際經濟環境困難的時候繼續力挺香港，還有什麼理由擔心香港的國際金融中心地位不保呢？」