港版國安法｜張曉明以車臣喻香港　公民黨：說法極危險

久未公開演講的國務院港澳辦副主任張曉明，今天（8日）在《基本法》頒布30周年網上研討會發表主題演講，指中央出手立「港版國安法」是反對派及激進勢力逼出來，又批香港內外反華反共勢力意在香港奪權變天，並且要推翻國家政權。 民主黨主席胡志偉回應指，香港人針對中央政府，根源是林鄭政府硬推《逃犯條例》修訂，並漠視市民的和平請願，「正好反映林鄭、中央政府並無任何自省能力」，認為「大石砸死蟹」才是社會動盪原因。 民建聯主席李慧琼表示，社會需明白港版國家安全法的立法背景，指香港一直有憲制責任就23條立法，惟回歸至今仍能立法，加上近年出現挑戰國家主權行為，故理解人大就國安法的決定是不容易。她認為立法可令「一國兩制」行穩致遠，希望做法能令香港秩序回復平靜。

民主黨主席胡志偉批評，香港人針對中央政府，根源是林鄭政府硬推《逃犯條例》修訂，並漠視市民的和平請願。（吳倬安攝）

斥林鄭把責任卸予提出問題的人

特首林鄭月娥在研討會上表示，要認識《基本法》便要了解「一國兩制」的初心，提到已故國家領導人鄧小平當初是為了維護國家主權，在保持香港繁榮安定的前提下，將香港最大的優勢發揮出來，強調這個初心從來沒有改變過。

胡志偉指，「一國兩制」的初心除了領土完整、國家統一，還有重視香港在管治過程中出現的「兩制」分歧，可是林鄭眼中只有「一國」，「兩制」完全被矮化，引入國安法破壞香港與內地的防火牆，打開缺口，質疑國安法出現言入罪、上綱上線，與普通法原則違背。

對於張曉明批評反對派欲奪權變天，是否意指泛民爭取立法會選舉「35+」，胡志偉指，根據《基本法》，立法會出現不同政治組合，在本質上是容許的，「無一條文話明建制派保皇黨永遠執政」，又指出《基本法》52條訂明，立法會可運用否決權，制衡行政機關。

公民黨黨魁楊岳橋指，張曉明的講話殺氣騰騰，洋洋灑灑的一萬多字講稿中，並無檢討反省香港為何到了今天的地步，對香港政府管治失敗完全無作出檢討。（吳倬安攝）

張曉明引車臣作例 楊岳橋：是否為大規模鎮壓鋪路？

張曉明在演講中提到，任何國家在打擊危害國家安全的犯罪方面都會採用一切管用的措施，毫不手軟，放之四海而皆準，例如美國在維護國家安全方面不斷制定的大量法律和堪稱「銅墻鐵壁」的執法體系、西班牙政府對加泰羅尼亞自治區獨立派領導人的嚴刑重判、俄羅斯對付車臣武裝的鐵血手腕，都足以説明問題。

公民黨黨魁楊岳橋指，張曉明以俄羅斯對付車臣的手法作出比喻，是極度危險，指俄羅斯鎮壓車臣的手法非常血腥，反問張曉明的說法是否為大規模鎮壓鋪路。法律界議員郭榮鏗亦質疑，張䁱明的講法是否向國際明示中央的真實目標，就是以車臣方式鎮壓香港。

張曉明講話提到，多位香港大法官參觀了最高人民法院的案例庫信息系統後都讚不絕口。郭榮鏗說，未聽過有法官稱讚大陸的司法制度；楊岳橋則指香港司法獨立排名第16，中國則在80位以下，認為「數字證明一切」。