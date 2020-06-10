港版國安法︳人大常委會本月18至20日開會　料破格方式處理國安法

全國人大常委會委員長栗戰書今日（9日）在北京主持人大常委會第五十九次委員長會議，決定人大常委會下次會議將於本月18日至20日在北京舉行。 新華社的報道提到，今日的委員長會議建議屆時開會審議包括公職人員政務處分法草案、檔案法修訂草案、人民武裝員警法修訂草案，審議有關任免案等，但並無提到外間一直預料中的「港版國安法」。 接近北京消息指，人大常委會將以「速戰速決」模式處理港版國安法，不過預料會以較破格方式處理。

全國人大常委會委員長栗戰書。（資料圖片）

新華社的報道指，人大常委會第五十九次委員長會議決定，人大常委會下次會議將於本月18日至20日在北京舉行，而該次會議將審議的草案，包括公職人員政務處分法草案、檔案法修訂草案、人民武裝員警法修訂草案；審議全國人大農業與農村委員會關於提請審議鄉村振興促進法草案的議案；審議國務院、中央軍委關於提請審議退役軍人保障法草案的議案；審議國務院關於提請審議加入《武器貿易條約》的議案；審議國務院關於2019年中央決算的報告，審查和批准2019年中央決算；審議國務院關於2019年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告；審議有關任免案等。

根據有關報道內容，備受關注的「港版國安法」不在待審議的議程之上。

不過，據建制派接獲的消息，人大常委會將於今月內處理港版國安法，不會拖至8月。按慣例，人大常委會逢「雙月份」開會。

另外一名接近北京消息人士指，估計18日至20日的會議上，人大常委會會在「其他議程」一項內提出，指示有關部門就「港版國安法」向香港社會收集回來的意見，盡快進行梳理及作出總結，然後在下一次人大常委會會議上正式提出「港版國安法」的具體內容方案，審議及表決通過，「這樣做可以突顯中央充份考慮及尊重港人的意見」。該人士分析，基於這個操作，18日至20日會議的審議議程中，便不見港版國安法。

該人士又預料，中央會以破格方式處理「港版國安法」，顯示顧及港人意見之餘，亦達到速戰速決之效，就是在月底便召開另一次會議，審議及表決通過「港版國安法」。該人士說：「人大常委會一個月內召開兩次會議，過往罕有這樣做，但為了更好處理港版國安法，中央可以特事特辦。」

該人士表示，從時間上看，人大常委會在26、27日或 29日、30日召開另一次會議的機會很高，「專門審議一條港版國安法，兩日時間應已足夠。」