港版國安法︳京官南下再出發大聯盟座談會　聽意見後指對起草有益

全國人大常委會正準備「港版國安法」立法工作，港澳辦副主任宋哲及全國人大常委會香港基本法委員會副主任張勇專程來港，在再出發大聯盟舉辦的國安法座談會上聽取意見和建議。中聯辦副主任陳冬、譚鐵牛亦有出席座談會。大聯盟秘書長、全國人大常委譚耀宗則主持會議。 宋哲在會上強調，國安法立法將不會影響港人依法享有和行使各種權利和自由，也不會影響外國投資者的合法利益。他們兩人在會上又指，認為今次聽取香港各界人士意見及建議，對做好法律起草工作有裨益。

基委會副主任張勇。（政府新聞網截圖）

再出發大聯盟的座談會有本港政界、工商、金融、法律、教育、醫學、會計、科技、文化、宗教、青年、勞工以及社會團體、地區團體等各界別，共39位大聯盟共同發起人出席，逐一發言。

再出發大聯盟指，與會人士認為沒有國家安全，就沒有香港的繁榮穩定和廣大市民的安居樂業，認為港區國安法體現中央對國家根本利益的堅決維護，同時更是對香港長遠利益的最大關切。與會人員就香港特區維護國安立法發表了具體的意見建議。

大聯盟表示，張勇在聽取與會者發言後，提到全國人民代表大會，作為國家最高權力機關，5月28日作出了一項具有法律約束力的重要決定，既授予全國人大常委會的立法權力，更賦予全國人大常委會的立法責任。

京官：聽港各界人士意見對法律起草工作有裨益

宋哲和張勇均表示，這次應再出發大聯盟的邀請，專程來香港聽取各界人士的意見，對做好法律起草工作很有裨益。

張勇指，全國人大常委會工作機構將全力以赴，儘早完成法律起草工作，由於港版國安法是全國性法律，將依照國家憲法和立法的有關規定開展起草工作，堅持科學立法、民主立法和依法立法的原則，以各種適當方式廣泛聽取包括港人在內的全國各界人士的意見。

宋哲在會上表示，從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，是中央基於香港形勢發展變化作出的慎重決策。他強調，全國人大常委會的有關立法懲治的是極少數人所從事的嚴重危害國家安全的犯罪行為和活動，立法過程中將兼顧兩地制度和法律體系的差異，不會影響港人依法享有和行使各種權利和自由，也不會影響外國投資者的合法利益。