新冠肺炎︳公民力量調查七成半受訪者支持開關　倡獲認證者免隔離

港府因為新冠肺炎疫情嚴重，暫停大部份往返內地口岸的清關服務。公民力量早前就「重開香港往返內地口岸」作意向調查，周三（10日）公布結果。他們指，希望重開關口之受訪者佔近七成半，當中居住及工作為主要原因。 公民力量發言人林宇星表示，調查反映市民對往返內地有殷切需求，又指聽聞港府擬推出「港版健康碼」，允許持有病毒檢測證明的粵港澳三地居民，豁免隔離往返三地。李梓敬指，隨「港版健康碼」落實，港府應積極考慮分階段局部通關，以需求量及配套最完善的羅湖及福田口岸作開關試點。

李梓敬建議政府彈性處理，提供特殊原因申請渠道，方便有特殊需要的市民往返三地。（公民力量圖片）

林宇星在公民力量的記者會上指，認為政府應及早確立三地互認健康碼的詳細程序。他建議參考澳門，盡快完善健康碼系統，並加強宣傳，讓市民了解相關申請程序。

李梓敬則建議政府彈性處理，提供特殊原因申請渠道。他解釋，不少市民因為封關需要停止經濟活動，又不能來往兩地探親，亦有醫療、安老等實際需要。

公民力量主席潘國山認為，為保障所有市民的健康狀況，政府應資助全港市民檢測，令市民在逐步通關時能夠安心。

公民力量陳志豪認為，跨境學童需定期自費進行病毒檢測，對基層而言是沉重經濟負擔，建議政府為跨境學童提供免費病毒檢測，並為其他有需要的市民提供檢測津貼。陳志豪又指，政府應盡快制定及公布取消14日隔離規定的準則，增加隔離政策的透明度。