新冠肺炎︳林鄭：首批保就業周內收款　料稍後再放寬社交距離

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本港繼早前瀝源邨再現新冠肺炎本地確診個案後，近日疫情漸見穩定。特首林鄭月娥今晚（9日）在facebook撰文提到港府的「保就業、撐經濟」措施要保住中小企，為經濟復蘇保留實力。

林鄭特別提到，按現在持續穩定的疫情和不斷提升的病毒檢測量，預計稍後可以進一步放寬某些社交距離措施，並在風險可控的前提下，逐步取消入境限制和14天強制檢疫的規定。

林鄭表示，第一批款項最快可以在周五過戶到相關僱主的戶口中。（盧翊銘攝）

引述張宇人和盛智文：酒樓食肆生意好了很多

林鄭的帖文提到，香港的企業超過九成是中小規模，每間聘用的員工不多，但它們的貢獻很大，是社會的重要支柱。她指，統計處今日發表了有關中小型企業業務狀況的按月統計調查報告，留意到隨疫情漸趨穩定，加上政府放寬社交距離措施，商業活動正逐步恢復，中小企業務收益(business receipts)的「現時動向指數」(current diffusion index)從2020年4月的31.0 顯著上升至2020年5月的41.9；當中升幅最強勁的是飲食業，指數由25.5足足上升了一倍至52.0，連張宇人和盛智文今日與她會面時，都不約而同説酒樓食肆近日生意好了很多。

林鄭強調，政府推出「保就業」計劃就是要提供「及時雨」，協助僱主留住員工，渡過難關。她指，政府首批完成處理的僱主申請當中，中小企業佔98%，預計它們在本周內陸續可收到用作工資補貼的款項。

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