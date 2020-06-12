工會倡中學罷課公投　中聯辦：教育有鮮明主權屬性　只有一國之責

由多個工會組成的「二百萬三罷聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」針對港版國安法，計劃於下周日（14日）舉行「罷工罷課公投」。教育局局長楊潤雄日前去信全港中小學校長，要求校方不應讓學生和老師參加罷課或校內政治活動，如有發現應立即勸止，若不聽勸喻，理應予以懲處。 中聯辦發言人今日（12日）表示，近日有激進團體針對香港國安立法在學校煽動聯署、罷課，特區政府有關官員和專責部門表達了堅決反對的嚴正立場，要求校方立即勸阻和嚴肅處理，中聯辦支持特區政府採取有效措施維護校園安全和穩定。 發言人強調，從香港長治久安出發，堅定支持特區政府履行對香港教育的主體責任，建立健全與一國兩制相適應的教育體系，呼籲全社會共同努力，為青少年創造一個健康成長的環境。

「中學生行動籌備平台」針對港版國安法，計劃於下周日（14日）舉行「罷工罷課公投」。

中聯辦發言人指，近年來有政治團體和別有用心的政治勢力千方百計地把政治帶入校園，令學校的正常教學秩序受到極大衝擊，使香港教育呈現一些觸目驚心的亂象，嚴重影響青少年的健康成長，又提到一些中小學校在課程設計和教學中，忽略了對學生全面的歷史知識和正確的歷史觀教育；一些教師背離師德與職業操守，在課堂上散播極端言論，甚至慫恿帶領學生參與違法暴力活動；一些教材把關不嚴，存在抹黑國家、污名化一國兩制、美化違法暴力甚至煽動仇恨情緒的內容；一些考試試題引導學生「仇中」「仇警」，甚至公然歪曲歷史，傷害民族感情。

發言人強調，香港教育亂象暴露出來的一個突出問題，就是國家觀念與國民身份認同在不少青年學生身上的嚴重缺失。回歸祖國之後，香港憲制秩序發生根本變化，結束一百多年被殖民的歷史，成為中華人民共和國的一個特別行政區。發言人認為，對於香港的教育而言，這歷史性轉折喻示著，香港社會各界和教育工作者有一個共同的使命，就是要建立年輕一代對一國兩制的價值認同，努力培養青年學生的國家及民族認同，造就國家和香港的合格建設者，認為這是實施一國兩制對香港教育界的必然要求，也是香港教育界的社會責任。

教育局局長楊潤雄去信全港中小學校長，要求校方引導學生理性分析「港版國安法」。（資料圖片）

教育有鮮明主權屬性 「只有一國之責，沒有兩制之分」

中聯辦發言人表示，教育有著鮮明的主權屬性，在培養合格國民、厚植家國情懷這個大是大非問題上，「只有一國之責，沒有兩制之分」，強調基本法賦予港府自行制定有關教育發展和改進政策的權利，體現中央對特區的授權，也說明辦好教育是港府義不容辭的主體責任。

發言人強調，中央政府堅定支持特區政府行使教育管治權，在堅持香港教育傳統優勢的同時，加強憲法和基本法教育，加強國家安全教育，加強國民教育和國情教育，建立健全與一國兩制相適應的教育體系。

中聯辦希望，香港各界應與港府一道，痛定思痛、正本清源，引導學生明是非、行正路、守法治，努力為香港下一代營造健康成長的環境，為一國兩制事業行穩致遠提供強大的教育支撐。