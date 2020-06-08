政壇諸事町︳徐英偉去劉鳴煒主場聽分享　Package整咩招呼青年？

本港學校早前因為疫情停課，中、小學生上月底起陸續復課。新任民政事務局局長徐英偉早前到青年發展委員會副主席劉鳴煒成立的智庫「MWYO青年辦公室 」參觀，並加入辦公室的《青年備註》學生焦點小組討論，了解他們在疫情下生活有何變化。 劉鳴煒在討論開始前，親手準備了小食，招待參加焦點小組的大學生及中學生。徐英偉見到後「食指大動」，更叫劉鳴煒多準備數份，到底劉鳴煒準備了甚麼小食？

徐英偉在節目開首簡介由劉鳴煒成立的智庫「MWYO青年辦公室 」。（民政事務局影片截圖）

民政事務局今晚（8日）上傳的「Caspar隨你出發」系列短片中，劉鳴煒介紹自己時提到，由於智庫專責青年研究，他不時約不同的青年人討論，而今次焦點小組，討論疫情對青年人學習及社交方面的影響。

徐英偉在節目中問一眾青年人，有否在疫情期間學到了甚麼。中學生Richard表示因為空餘時間多了，有更多時間練習結他，令技術變好了。亦有中學生表示，無想過疫情令家人關係變得更密切；而大學生Edward則稱，本來學業很忙，但疫情令他有更多時間思考自己的前路。

徐英偉指，他每次與青年人接觸都學到不少，認為青年人充滿正能量，面對多大的困難都有辦法解決，對未來的前景有不少期望、計劃。而訪談則讓他可從大家的角度多思考，如何為大家做得更多。

至於劉鳴煒準備的小食，其實就是他在辦公室烘的「雞蛋仔」，他更一口氣炮製了三底，「我哋做focus group（焦點小組）都要餵人食嘢家嘛。」徐英偉聽後即表示，「好，一陣記得留返幾餅畀我！」