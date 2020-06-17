自閉症男子落巴士即被捕　社總促警完善程序保障MIP人士

本月12日，有區議員在銅鑼灣東角道一帶舉行展覽和街站，紀念反修例一周年，期間警方拘捕數十人，一名患有自閉症的男生於銅鑼灣金百利商台附近的巴士站下車，即被警方驅散和拘捕，混亂期間警方向他發射胡椒噴霧，及後以非法集結將他拘捕。 協助該名男生的南區區議員袁嘉蔚指出，自閉者屬於「精神上無行為能力人士」（MIP），警方早已訂立「行為指標」予前線警員識別MIP人士，惟警方未有按指引及相關指標行事，又指該名人士在帶到警署後，警方未有即時安排「合適成人」在場協助事主。社總外務副會長張志偉認為，政府和警方應盡早完善程序保障MIP人士，又希望警方勿向拒絕義工以「合適成人」身份協助被捕MIP人士。

袁嘉蔚指事主七月需到警署報到，回家後常常發惡夢，夢見被警方盤問的情況，又因被胡椒噴霸射中而感痛楚，無法入睡。（余俊亮攝）

袁嘉蔚今天（17日）在記者會上指出，與該名患有自閉症的男生認識數年，該男生常到訪其街站。她指當日事主乘搭巴士，在銅鑼灣金百利商場附近下車，當時警方正進行驅散行動，情況混亂，警方在事主下車即把他拘捕，多名警員當時被他制服並壓在其身上，當時事主已在混亂中身中胡椒噴霧，動彈不得。

事主隨後被帶到北角警署，袁嘉蔚指稱，警方並無按照MIP「行為指標」行事，事主因不明警員的指令而受驚流淚，過程中並沒有「合適成人」陪伴，直至她成功聯絡事主母親，其母親才能進入警署，陪伴事主錄口供。袁嘉蔚指事主七月需到警署報到，回家後常常發惡夢，夢見被警方盤問的情況，又因被胡椒噴霸射中而感痛楚，無法入睡。

本月12日，有區議員在銅鑼灣東角道一帶舉行展覽和街站，紀念反修例一周年，期間警方拘捕數十人，一名患有自閉症的男生於銅鑼灣金百利商台附近的巴士站下車，即被警方驅散和拘捕。（余俊亮攝）

張志偉指出，2015年大圍美林邨發生一宗兇殺案，一名智障人士錯誤被拘捕，被扣留期間在沒有律師陪同下單獨落口供，更被警方趕在48小時扣押期落案起訴誤殺罪，事件最終令警方訂立MIP「行為指標」，予前線警員訓練，讓他們學習識別MIP人士，惟是次事件反映不知有幾多名警員接受了相關訓練，訓練成果亦無從得知。

張志偉又指，「行為指標」指警方應容許「合適成人」協助MIP人士，在場社工過往在要求擔任「合適成人」，每每也被警方拒絕，政府和警方應盡早完善程序保障MIP人士，不要拒絕在場社工協助被捕MIP人士。