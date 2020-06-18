港版國安法｜30工會周六公投　顏武周呼籲政府尊重公務員表達權利

「二百萬三罷工會聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」發起後天（20日）就反對國安法的罷工罷課公投。職工盟亦宣布響應公投，於同日舉行職工盟屬會會員的反國安法意向投票。 新公務員工會主席顏武周稱，行政長官林鄭月娥亦歡迎社會各界發表對國安法的意見，他認為公務員亦有此權利，呼籲政府尊重。他強調星期六舉行的只是工會活動，並非罷工，他們工會的投票亦只是問及公務員對其利益有何影響，並非反對國安法。

冀6萬人投票 八成工會達到六成支持罷工目門檻

聯合陣線目標為最少6萬人參與公投，並且得到六成票數表示支持罷工。他們指，如果有八成工會達到各自發起罷工的門檻，即會啓動聯合罷工計劃。

社會及政治組織從業員工會理事長鄭衍祺表示，外界反應比他想像中更好，參與今次行動的工會已增加至30個。他指，社政工會的會員人數增加了七成，認為這體現了各界市民踴躍表達意見。

多個工會計劃6月20日發動公投，以表決是否進行罷工罷課。（李澤彤攝）

香港公關及傳訊業總工會主席謝小姐指，罷工罷課的公投反應熱烈。她指，今次的聯合公投包括兩個議案，分別為「是否反對港版國安法在港實施」，以及「會否授權理事會發動工業行動阻止國安法實施」。她表示，陣線以6萬名全體票數，及六成支持罷工為目標。謝小姐表示，兩星期前會員人數為1萬人，現時約1.4萬人，希望呼籲更多人當日加入工會。她又表示，已安排義工及糾察當日就限聚令的要求維持秩序，重申希望警方尊重。

香港公關及傳訊業總工會主席謝小姐指，已安排義工及糾察當日就限聚令的要求維持秩序，重申希望警方尊重。（李澤彤攝）

10票站13議員辦事處可投票 可現場加入工會

聯合陣線安排了10個票站及13個議員辦事處作票站之用，其中28個工會將在慈雲山蒲崗村道89號地下禮堂作為其主要票站。謝小姐指，除了實體票，他們亦安排了電子投票系統讓已加入工會者使用。她解釋，屆時參與者將透過大會提供的平版電腦投票，有關設備已完成網絡安全的壓力測試，系統不會記錄個別會員的投票意向。

新公務員工會主席顏武周表示，其工會將繼續參與有關行動，強調工會沒有預設立場，沒有反對國家安全立法的字眼，但認為立法會實際影響到公務員的工作。他強調，公務員作為全港最大僱員，如不捍衛權益說不過去，希望政府尊重他們。

新公務員工會主席顏武周表示，其工會將繼續參與有關行動，強調工會沒有預設立場，沒有反對國家安全立法的字眼。（李澤彤攝）

香港社會工作者總工會外務副會長張志偉指，社福界對國安法的討論很多，近日有社工同事被判阻差辦工，而該同事當時只是做人道支援工作，過程中沒有阻止警方執行職務，而社工有守護公義的義務。

職工盟幹事王宇來指，近期有不少工友查詢可否加入公投，但由於他們不屬陣線的30個工會，故希望他們表達意見，由職工盟在油麻地辦事處舉辦意向公投。

中學生行動籌備平台發言人鄭家朗表示，自從政府多次發言恐嚇學生，譴責公投，令他相信國安法立法後，將有更多紅線、制肘，故今次是絕地反撃的時機。他指，每個票站的細節都已在網上公布，同學要有學生證及身份證明文件，以證明其中學生身份及沒有重複派票。