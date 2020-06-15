幼稚園小學復課　林鄭出帖批評政治入侵校園　呼籲譴責罷課公投

幼稚園高班至小三今日（15日）起回校上課，落實教育局的三階段復課安排，同時一千多名中三至中五的跨境學生今日亦獲特别通關和交通安排回校上課。特首林鄭月娥在facebook專頁發文，指學校應是孩子和青少年建立品格、認識國民身份、培養守法意識、愉快學習的地方。 林鄭月娥又指，近年政治入侵校園，有人散播敵視國家和政府的言論，甚至鼓動學生宣揚「港獨」及犯法行為，導致數以千計的中學生被捕。她批評近日有人鼓吹學生罷課或參與「罷工罷課公投」，呼籲社會同聲譴責。

林鄭在文中表示，别有用心的人藉某些活動或行為，向學生灌輸歪理，散播敵視國家和政府的言論，甚至鼓動他們公然宣揚「港獨」及以身試法，導致數以千計的中學生被捕。對於「罷工罷課公投」，林鄭表示，校園不應涉及政治，學生更不應被利用以達到政治目的。

林鄭強調，教育是培養人才的關鍵，指她上任後，秉持教育開支是對未來最有意義投資的理念，先後撥出超過一百多億元的經常性開支落實多項提升教育質素的措施。她指，在教育議題上，特區政府不是旁觀者，教育局會做好把關人，期望與家長和學校一起努力，「保教育質素，還校園寧靜」，培養青年人成為具國家觀念、香港情懷、國際視野，對社會有承擔的新一代。

至於早上的復課安排，林鄭表示，知道有同學因為流程所需時間，遲了到校，相信日後情况會有所改善。

林鄭稱，她的朋友今日傳來一些小朋友回校的相片，又指從電視新聞訪問家長和學生的報道，感受到同學們停課4個多月後重回校園，和老師及同學相聚的喜悦。