抗疫．專訪│醫管局陣線余慧明擬爭衞生服務界議席：要改變體制

「醫管局員工陣線」於2月初發起五天的醫護罷工，要求政府「封關」以堵截病毒輸港，引發不少爭議。市民印象最深刻的，是發起罷工的主席余慧明，回想起那段時期，她坦言「每一步都沉重」，幸得到會員支持及同行。 經過罷工一役，余慧明認為醫院管理局受制於政府，即使醫護人員爭取的訴求合理，醫管局也不能提出實質回應，令她更渴望深入政府體制之中，推動更深遠的改變。她有意參加9月的立法會選舉，出戰衞生服務界，爭取民主派議席過半。 資料顯示，衞生服務界議員席位自1988年起，一直由泛民參選人當選，現任議員李國麟已做了四屆。 （抗疫系列報道）

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2月初，醫護罷工，工會主席余慧明在瑪麗醫院帶領醫護表達訴求。 （資料圖片／李澤彤攝）

中大畢業任識士 因電子派藥系統申請轉職

余慧明現時於醫管局醫療信息部門任職助理行政主任，她曾被質疑既非醫護人員，又為何代表醫護發聲。不過，其實她畢業於中文大學醫學院護理系，2010年加入醫管局，任職內科護士，一年後轉到深切治療部。醫管局其後轉用電子派藥系統，余慧明眼見有同事因失誤而被迫辭職，她不滿管理層只把出錯歸咎於同事，無視電子系統及人手不足的問題，她因而在2017年申請調職到總部的IT部，盼親身了解改良一個電子系統的難度，在體制中推動改變。

2014年佔領行動前，余慧明自言曾「不理世事」，不太留意時事，但2014年9月28日政府投下的催淚彈，觸發她開始關心社會，可是其後眼見政治打壓不斷，無力感過重，她重新過「港豬」生活。及至去年因《逃犯條例》修訂而有百萬人遊行，激發她再次關注社會議題，「見到政權愈嚟愈可恥，管理層愈嚟愈無能」，她毅然與其他醫護人員籌組工會，更出任主席一職。

▼回顧2月初醫護罷工情況▼

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余慧明坦言，罷工時每一步都沉重，壓力十分大，幸得到會員支持及同行。 (廖雁雄攝) 回望罷工五天，余慧明坦言壓力很大，「唔止背負住會員負擔，我哋嘅訴求亦關乎市民公共衛生安全，每一步都沉重。」但她指，沒有參與罷工的醫護人員亦十分支持工會，數千人實名聯署交予醫管局表達支持，會員的同行及鼓勵是她動力的來源。 即使遭解僱：工會會繼續存在 醫管局主席范鴻齡明言無權不追究罷工事件，早前發出的信件亦暗指或會扣減薪酬。被問到會否擔心被裁，余慧明指每個人都有自己的包袱，她個人及家庭負擔不算重，「如果我係主席都唔敢行出嚟，相信無人會願意行多一步。」她亦深信，工會不會被擊倒，「如果佢炒我，或者唔續約，相信都會有另一個主席頂上，工會會繼續存在，力量唔會消失。希望醫管局唔係解決個人，而係解決問題。」

要爭取到合理工作時間、人手比例等，全部都係政治議題，因為需要同醫管局、政府談判。 醫管局員工陣線主席余慧明

2月初，醫護罷工，工會主席余慧明及副主席羅卓堯正在商量。 （資料圖片／高仲明攝） 入議會可「有多個身份令醫管局回應問題」 2月初發起醫護罷工，余慧明初嘗與醫管局高層、政府官員正面交鋒，促使她萌生參選的念頭，希望更深入政制之中，以求帶來更大的改變。她稱，自己正考慮參加9月的立法會選舉，出戰衞生服務界，她解釋，醫管局不願認可「醫管局員工陣線」是工會，對於工會提出的事項很慢才回覆，她相信若成功當選，可以「有多個身份令醫管局回應問題」。 社會上有聲音質疑醫管局員工陣線「政治行先」，余慧明直言「工會不可能完全與政治脫勾」，她解釋，工會不單為會員謀福利，更重要的是爭取員工權益，「要爭取到合理工作時間、人手比例等，全部都係政治議題，因為需要同醫管局、政府談判。」

她認為在醫護罷工一役中體會到現今的政府專制，而醫管局受制於政府，對醫護人員的聲音可以充耳不聞。她舉例指，工會提出個人防護裝備不足問題，是合理的訴求，醫管局若是負責任僱主，理應作出回應，但現實卻非如此。她質疑政府指示醫管局不可對工會行動作出任何回應，「佢驚如果有回應，就代表話畀香港人知，只要有大規模罷工，管理層、政府就會跪低，佢哋驚香港人會有更大規模罷工、反抗。」

認為立法會如能反對所有法案 可迫令政府停擺

余慧明相信，若民主派奪得立法會過半議席，可以藉着反對所有法案，迫令政府停擺，以及回應去年民間就反修例事件提出的五大訴求。她透露，雖然衞生服務界以往予人印象較為保守，但工會近日聯同中大進行的調查發現，約八、九成會員支持工會派理事出選，亦有過半人認同反對所有議題的做法，她直言頗為意外，但亦給予她動力走出來。

泛民主派向來反對功能組別，被問到為什麼會選擇參加衞生服務界選舉，余慧明稱，現時可以在功能組別選舉投票的，不是有錢就是有地位，反映是制度令到選舉變得不公，她反問道：「其實係政府令功能組別變成小圈子選舉，如果所有打工仔都喺業界有一票，功能組別真係唔應該存在？」