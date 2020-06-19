五成受訪者認為香港已變成一國一制　四份一非民主派支持者同意

全國人大早前提出制定「港版國安法」，惹來美國及英國等國家擔心香港失去高度自治的回應。香港民意研究所今日（19日）發表最新一期研究，當中有五成市民認為香港已經由「一國兩制」變成「一國一制」的說法，不同意的有43%受訪市民，表示一半半的則有6%。 學者黄偉國表示，現時「港版國安法」在香港造成的告密風氣，學校內失去了學術及表達自由等，即使是非民主派支持者也會思考香港是否已經成為「一國一制」。

民主派支持者 78%認為已「一國一制」

是次調查於本月16日到18日進行，當時全國人大常委會第十九次會議議程尚未包括審議港版國安法。調查訪問了6,655名市民，當中5,778名市民是民主派支持者，另外664名市民是非民主派支持者。在民主派支持者中，78%市民認為香港已變成「一國一制」，反對的則佔17%。而在非民主派支持者中， 認為香港變成「一國一制」的僅有24%，反對此說法的則有67%。

香港民研總監鍾庭耀認為，近年的港獨及本土思潮是被中央迫出來的，「冇都講到有」，認為當初鄧小平設計的「一國兩制」，是對香港充滿信心，但現時中央的作為反映對維持「一國兩制」五十年不變沒有信心。

另外，香港民研於本月11日到18日訪問了662名市民，當中51%受訪者不滿政府應付新冠肺炎的表現，滿意的佔40%，滿意及不滿的比率大致不變。