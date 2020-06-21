國安法｜譚耀宗：國安非自治範圍　終院最終裁決前應尋求人大釋法

「港版國安法．草案說明昨日（21日）公開，剛返港的全國人大常委譚耀宗今日（21日）表示，由於國安法是由人大常委會制定的法律，故人大常委會有權作解釋，只是人大常委會亦有賦權香港的法院在審案時有解釋權。 譚耀宗指，國家安全屬於國家行為、事務，故本港終審法院作最終裁決時，應按《基本法》第158條行事，即按程序尋求人大釋法。

全國人大常委譚耀宗認為，草案只針對極少數人，內容亦以最大程度兼顧《普通法》的特點，希望「港版國安法」可為香港社會帶來穩定。（資料圖片）

國安公署不受22條約束

根據《基本法》第158條，香港特區法院在審理案件時可對特區自治範圍內的條款自行解釋，但如法院在審理案件時需要對關於中央政府管理的事務，或中央和香港特區關係的條款進行解釋，而該條款的解釋又影響到案件的判決，在對該案件作出不可上訴的終局判決前，應由終審法院請全國人大會常委會對有關條款作出解釋。

譚耀宗在香港國際機場見記者時表示，由港區國安法授權成立的駐港國安公署，不是《基本法》第22條所指的「中央所屬各部門」。他表示，國安法草案內容結合了香港實際情況，及人大就國安法所作的決定，強調內容參考了香港很多情況、意見而草擬，希望港人有信心，國安法可令本港穩定。

對於國安法草案指，審理國安案件的法官由行政長官委任。譚耀宗解釋，由於國家安全的案件特別，與一般刑事案件不同，故他認為設有專門法官、律政司人員處理是應該的事，沒有問題，亦不會抵觸《基本法》。

譚耀宗。（資料圖片）

中央有機制判斷疑犯是否帶內地審

他相信，有關委任不會為法官帶來壓力，指就法官任命一事，本身有很多不同看法，有人曾提出不委任外藉法官，亦有人曾建議由內地法官審案，他個人認為今次最終做法合理。

被問到港區國安法通過後，是否會有涉嫌違法的疑犯被送到內地受審，譚耀宗指有些事無法估計，中央有需要保留部份管轄權，若果特區無法處理一些突發及嚴重的情況和案件，中央可以協助，會有機制判斷哪些疑犯需要被帶到內地受審，但現階段不能詳細透露。他強調，有關條文的作用是在草擬法律時「兜底」，當實際遇到問題時，再想怎樣解決。