社工劉家棟阻差辦公囚一年　明申上訴保釋　社福界700人登報聲援

社工復興成員、社工劉家棟早前因阻差辦公罪罪成，被判監禁一年，他申請上訴的審訊明日（23日）在高等法院審理。社福界立法會議員邵家臻指，本港社福界對劉家棟被判罪感到非常憤怒，認為是惡意裁決，該界別反應空前，已有21個機構工會及3個機構發聲明表明支持劉家棟，質疑判刑有問題。 邵家臻表示，他們上週五至本週日期間，發起聯合刊登報章廣告聲援劉家棟，明日將會刊出。登廣告行動最終有共1295人實名參與，當中包括719名社工，560多名市民及16個團體，參與者都有支付廣告費。

劉家棟當晚守在前線，希望不要做成傷亡。（資料圖片）

邵家臻今日（22日）見記者時表示，社工行內就事件達成3個共識，第一是判刑過份，是「惡意裁決」；第二、判刑針對整個社工界別；第三、人道工作是世上所有社工認定的天職，是他們應有之義。

明日刊登的全版廣告，寫有劉家棟被捕時所言「社工守護公義是天職」的字句。另外，本月19日邵家臻到獄中探訪劉家棟時，劉寫了一句話希望與大眾分享：「我的長髮沒了，我還是那個劉家棟，社工到底。」邵家臻指，劉家棟是希望其他社工同業在感到失望之外，不要被事件所嚇怕。他又提到，知悉國際上不同的社工、學者正撰寫聲明，關注香港的社工劉家棟被捕一事，而本港目前已有50名社工被檢控，當中包括2項暴動罪。

至於審訊安排，邵家臻指，他們明早10時半會在法庭外舉行集會，屆時中午11時開審，預料保釋許可在約12時有結果。邵表示，他們明日下午將再召開記者會，交代事件，希望劉家棟明日午飯後可獲釋並親自交代。