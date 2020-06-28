街工宣布不選立法會　25年議會「一人黨」終結：助泛民爭最多議席

立法會選舉9月舉行，民主派於下月11至12日舉行初選，街工在上月(19日)宣布參選新界西，由現任立法會議員梁耀忠排名單第二，為街工主席盧藝賢「抬轎」。惟盧藝賢當時稱除初選結果外，會再參考民調決定是否出選，言論一出即令街工成為眾矢之的，多名民主派批評街工違反協調共識。 初選報名期上周六截止，街工未有報名參加，盧藝賢當時表示，參選與否稍後會發聲明交代。事隔一星期多，街工今（28日）發聲明表示，為了表明「街工」不是戀棧議會席位及保持泛民爭取更多議席的團結，將不會參選立法會選舉。

議會陣線朱凱廸、民主黨尹兆堅及多位素人組成的「新界西初選協調會」成員早前發表聯合聲明，表明「不會參與有街工參與的初選機制」。（資料圖片）

街工在聲明指，6月19日的記者會上對民主派初選提出可考慮更全面的數據，即初選加民調，再作商議決定是否參選或棄保，可惜有關建議在事前或事後均無法獲充分討論，街工對此深表惋惜。

街工又指，曾表明有意參加民主派初選，亦就初選建議提出改善方案，從沒想過無視民主派在新西的共同協調，不理會初選結果而自行參與選舉。

街工強調，沒有立法會議席，「在社會角色和資源上，無疑對我們的工作有影響，但卻不會動搖我們追求社會公義的意志。」他們會繼續為基層勞工維護權益、為社區、社會作貢獻。

街工在立法會屬「一人黨」，25年來僅梁耀忠一人躋身立法會，未有其他黨友成功入局。梁耀忠今年引退，交班予年僅25歲、出任街工主席兩年的盧藝賢。

街工自1995年，梁耀忠通過立法局新九組的紡織及製衣界晉身立法會後，一直在立法會佔一席之位，惟隨着今年放棄參選，未來四年立法會內將失去一個民主派基層勞工政團的身影。