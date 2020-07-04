港版國安法｜陳弘毅：結合兩法系起示範作用　陳文敏批有空間濫權

《港區國安法》出台數日爭議持續，基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅今日（4日）出席港大法律學院論壇時指出，國安法針對4類犯罪行為的刑法源頭，部分來自中國《刑法》，亦有一些創新規定來自香港，在嘗試結合大陸法和普通法方面起了特別的示範作用。 港大法律學院教授陳文敏指，國安法涉及不少定義模糊的權力，令執法者有空間濫權；他認同國家有合法權利保障國家安全，但不是一個任意及專制統治理由，強調國家安全的最佳保障是政府贏得人民的信任及尊重，威嚇及鎮壓只會適得其反。

陳弘毅今日（4日）指出，國安法在嘗試結合大陸法和普通法方面起了特別的示範作用。（資料圖片）

陳弘毅指，「組織、策劃、實施」分裂或顛覆國家的字眼及刑罰來自中國《刑法》，顯示出國安法作為全國性法律，要遵循一個適用標準；而「協助教唆」等字眼則來自香港，恐怖活動罪的條文亦類似於《基本法》中的《聯合國(反恐怖主義措施)條例》。

另外，部分顛覆罪的犯罪行為，明顯是針對去年反修例運動的情況，如「嚴重干擾、阻撓、破壞政權機關履行職能」，針對的是去年立法會被數萬人包圍，導致議員無法開會；「攻擊、破壞政權機關場所」針對的是示威者衝擊立法會。惟陳弘毅強調，法例並沒有追溯力，不可以控告過往發生的事件。

陳文敏強調，國家安全的最佳保障是政府贏得人民的信任及尊重，威嚇及鎮壓只會適得其反。（資料圖片）

陳文敏：有條文違背無罪假定原則

對於政府不斷指國安屬中央事權，且沒有國家容許不為國安立法，但陳文敏指出，國安法適用於香港，應該要在保護普通法及「一國兩制」的前提下進行，法例要清晰列明違法行為及如何執法；政府的權力由法律授予，應該設措施阻止政府機關權力過大。

陳文敏認為，國安法有與普通法衝突的內容，例如根據第42條，「嫌疑人在被捕後，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為，不得准予保釋」，「不會繼續」一詞已假定嫌疑人有罪，與無罪假定原則相違背；而國安法內多個字眼，例如「國家機密」、「 國家安全」及「勾結外國勢力」均沒有清晰定義。

韓大元：中國憲法角度 人權自由與社會秩序平等

基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元表示，中國《憲法》角度中，人權自由和社會秩序是平等關係，要平衡兩者具挑戰性，而在《基本法》框架下，普通法在國安與人權的平衡中發揮到獨特的作用；既然國安法已經生效，應尊重及認真對待法律文本，在實踐中不斷改善。他又指，不要盲目的樂觀認為立法可解決香港所有問題，亦不要過份的悲觀忘為立法為香港帶來不可挽救的法治危機。