國安法｜林鄭反諷記者要先守法　鍾劍華批：與土匪幹部無異

《港區國安法》日前生效，當中非政府組織及新聞機構等均列明要加強管理。在今日（7日）的民意研究所民調發布會上，其副行政總裁鍾劍華表示，民研不會因為立法而改變原有的工作流程，會做應做的事，不要自己嚇自己，正中北京下懷。 對於特首林鄭月娥今早見傳媒時被問到，能否保證記者的工作及報道內容不被移除，林鄭反諷若外國記者會（FCC）及所有記者，都可以100%保證不會觸犯國安法，她也可以做同樣的保證。鍾劍華批評其答法可笑，「作為一個成日曬自己有幾十年公職經驗的殖民地出身官員，行為同土匪幹部冇分別」。

鍾劍華表示，民研不會因為立法而改變原有的工作流程，會做應做的事。（資料圖片／高仲明攝）

鍾劍華表示，政府不需要事事跟隨民意，有必要時要堅持做一些有遠見、但短期內不受歡迎或對社會有害的政策，但當民意有很大反對時應予以考慮，或盡力說服，而非指控每一個反對的人違法。

市民對民生、政治、經濟關心同創新高

民研公布最新一輪有關市民對社會問題關心程度的調查，於上月15至18日向1002名市民進行訪問。調查發現，市民對民生的關心程度最高，有7.8分，較去年上升0.3分；其次是經濟，有7.3分，較去年升0.4分；緊隨其後是7.2分的政治，微升0.1分。當中民生及政治問題的關心程度創2005年調查開展以來的新高，經濟則為2008年新高。

鍾劍華分析指，過去20多年官方調子均是先搞好經濟、民生，其他問題會迎刃而解，故制定《基本法》後香港的政治發展比較緩慢，2006年以前社會對經濟問題的關注度佔高達8成；至2008年後港人產生新的意念，不再抱有經濟解決一切問題的想法，隨後歷經政改、雨傘運動等事件，港人對三者的關注程度漸趨均等。