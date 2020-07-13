民主派初選｜蔡子強：投票率之高令人意外　國安法後首個表態機會

立法會換屆選舉9月舉行，民主派在剛過去的週末、周日舉行初選，投票人數突破60萬。 中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強分析，投票人數之高令人大跌眼鏡，原因包括今次是國安法後首個民意表態渠道，以及政制及內地事務局局長曾國衞的言論、警方搜查港大民研中心的舉動，都刺激了市民投票意欲。

民主派昨天和今天舉行初選。（鄭子峰攝）

民主派為即將舉行的立法會選舉進行初選，投票人數近60萬人。蔡子強坦言，對於今次初選參選市民人數之高「大跌眼鏡」，感到意外。

他認為，今次初選是繼國安法通過後，市民首次有渠道在政治議題上通過「和理非」的方式表態。初選前夕，政制及內地事務局局長曾國衞曾表示，初選有可能違反國安法，而警方亦曾高調搜查港大民研辦公室，他認為均推高了市民出來參與投票的意欲。

蔡子強（資料圖片）

蔡：反映市民以「和理非」姿態對抗北京

他又指，今次初選屬於民主派「35+」計劃裡的一部分，目標是令日後選舉的選票能更有效運用，而北京早已視「35+」為逆權運動，採取「文攻武嚇」的方式，惟市民在「和理非」的方式下，選擇了一種與北京較為對抗性的姿態，反映就算不在街頭抗爭，市民仍然希望在議會抗爭，而非退縮。

難評估本土派能否取代傳統民主派

這兩天初選中，頻頻出現的畫面，尚有本土派和傳統民主派別的互罵和爭執，蔡子強認為，目前難以評估本土派日後是否能取代傳統民主派，而零碎的謾罵畫面亦難以說明民意趨勢，「類似的爭執民主派以往亦有發生，例如社民連和民主黨之間的爭執。」他指立法會日後兩派別的溝通和合作會否受影響，目前言之尚早。