民主派初選│天瑞邨票站「截龍」後仍有300人排隊　全日人潮不絕

民主派一連兩日的立法會初選，於12日晚上九時結束。在酷熱天氣下，全港五區多個票站之外全日排着長長人龍，氣氛之熾令民主派也感到意外，其中天水圍天瑞邨位於民主黨鄺俊宇議員辦事處的票站，在晚上九時「截龍」後，仍有約300人排隊等投票。排龍尾的鄭先生表示，剛收工隨即趕回來，「要向政府表態和發聲」。

天瑞邨票站為鄺俊宇議辦 入夜後人流有增無減

入夜後，天瑞邨鄺俊宇議辦票站人流有增無減，不斷有市民加入投票隊伍，票站人員在場呼籲大家先登入系統程式，加快投票進度。直到八時五十分，開始有市民跑至票站外排隊。

踏入晚上九時，工作人員宣布天瑞邨票站正式截龍，他稱仍有300名市民輪候，預計晚上十時前完成投票。有市民來到票站才得悉截龍，稱隊尾位置不清晰而趕不及投票，對此感可惜。

區議員：天瑞票站兩日共逾7千人投票

排龍尾的「幸運兒」鄭先生表示，剛收工隨即趕回來，曾擔心會趕不切。他又指，投票是因為真心想香港好，同時認為要向政府表態和發聲。對於政制及內地事務局局長曾國衛稱，參加初選或違反「港區國安法」，他稱沒有太多擔心，亦相信港大法律系副教授戴耀廷。

天瑞票站在晚上十時完成所有投票，元朗區議員吳玉英表示，該票站今日有4395人投票，兩日共有7021人投票。