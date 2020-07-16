新冠肺炎│陳淑莊議助家人曾接觸確診者　立法會即日消毒

近日疫情迎來第三波大爆發，本港連日來都有數十新增的確診個案，政府更推出新一輪的防疫措施，包括食肆在晚上6時後不准堂食。 立法會秘書處今日（16日）剛收到通知，一名在立法會綜合大樓8樓工作的議員助理，其同住家人被列為新冠肺炎初步確診者的直接接觸者。立法會秘書處已採取預防措施，即日消毒8樓及綜合大樓的公用地方和設施，並提早關門，所有人須於晚上7時半前離開。 消息指，該議員助理是公民黨立法會議員陳淑莊的助理，《香港01》記者正向陳淑莊議員辦事處查詢。

立法會秘書處向議員發出電郵通報此事。

公民黨黨魁楊岳橋代表公民黨慰問該助理同事及其家人。楊稱，該名家人身為直接接觸者，已經被送往隔離。而該名助理沒有上班和出現病徵，相關辦事處同事亦沒有病徵，均已全面檢疫，相信最快明日有報告。

他表示，今日已有67宗確診個案，為疫情開始以來單日最高，因此公民黨要求主席暫時停止所有會議，及停止立法會大樓運作，並進行消毒，直至相關同事的檢驗結果顯示為安全。

他強調，人命和健康比撥款優先，希望財委會主席陳健波不要政治行先，取消明日的財委會會議。

立法會綜合大樓8樓工作的議員助理，同住家人被列為新冠肺炎初步確診者的直接接觸者。（余俊亮攝）

郭家麒在社交網站表示：「因公民黨有立法會議助同事的家人被列為初步確診者的直接接觸者，為顧及公眾健康，避免一切不必要的風險，初選謝票活動將會取消，而在相關同事的檢測結果顯示安全之前，所有活動亦會暫停。」

而新民黨辦事處同樣位處於8樓，主席葉劉淑儀指，據她了解該名涉事議助沒有上班，該辦事處亦無辦工。但由於同層的工作人員共用洗手間，為確保安全會安排8樓全層消毒。並讓所有同事在家工作，每日自行量度體溫作醫療監察。