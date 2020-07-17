官場音樂椅再轉動　政府4常秘換人全涉女性

政府今日（17日）宣布高層官員調動，現任教育局常任秘書長楊何蓓茵將於8月7日出任公務員事務局常任秘書長，接替已展開退休前休假的周達明；現任財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）李美嫦將於8月7日出任教育局常任秘書長。 現任工業貿易署署長甄美薇將於8月10日出任財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）；現任運輸署署長陳美寶將於8月1日出任運輸及房屋局常任秘書長（運輸），接替將展開退休前休假的黎以德。 公務員事務局局長聶德權說，四位同事均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

對於已展開退休前休假的前公務員事務局常任秘書長周達明，聶德權說，周達明在過去35年一直盡忠職守，對工作熱誠投入，在出任公務員事務局常秘期間，一直秉持最高誠信，兼顧公務員的福祉和廣大市民的需求，竭誠奉公，以身作則，提升公務員的專業水平，為市民提供高效優質的服務。他衷心祝願周先生退休生活充實而愉快。

對於即將退休的黎以德，聶德權說，黎以德在政府服務36年，專業幹練，在出任運輸及房屋局常任秘書長（運輸）期間，全力輔助運輸及房屋局局長處理有關航空、海運、鐵路、高速公路及基建發展的事務。聶德權說，在黎以德領導下，多項大型運輸基建項目順利完成並投入服務，包括港珠澳大橋、廣深港高速鐵路香港段，以及中環及灣仔繞道和東區走廊連接路，他衷心祝願黎以德退休生活充實而愉快。

楊何蓓茵1986年6月加入政府任職行政主任，1988年6月轉職政務職系後，於2019年4月晉升為首長級甲一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前憲制事務科、衞生署、前保安科、民政事務總署、前環境食物局及前衞生福利及食物局。她於2008年10月至2012年10月出任公務員事務局副秘書長，於2012年10月至2017年7月出任運輸署署長，並從2017年7月起出任教育局常任秘書長。

李美嫦1988年9月加入政務職系後，於2016年4月晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括運輸署、前政務總署、前財政科、前中央政策組、前教育統籌科、政務司司長辦公室、民政事務總署、民政事務局及公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處。她於2009年9月至2014年7月出任教育局副秘書長，於2014年7月至2019年9月出任康樂及文化事務署署長，並從2019年9月起出任財經事務及庫務局常任秘書長（財經事務）。

甄美薇1988年7月加入政務職系後，於2018年4月晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個政策局及部門服務，包括前政務總署、前運輸科、前貿易署、前布政司辦公室、前工商科、前財經事務局、前經濟發展及勞工局、前衞生福利及食物局及香港駐日內瓦經濟貿易辦事處。她於2009年10月至2011年9月出任民政事務局副秘書長，於2011年10月至2016年8月出任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），並從2016年8月起出任工業貿易署署長。

陳美寶1989年7月加入政務職系後，於2019年4月晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前規劃環境地政科、前新機場工程統籌署、前布政司辦公室、政務司司長辦公室、前政制事務局、前房屋及規劃地政局、前教育統籌局及教育局。她於2012年7月至2016年7月出任財經事務及庫務局副秘書長（庫務），於2016年8月至2017年10月出任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），並從2017年10月起出任運輸署署長。