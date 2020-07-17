立法會｜本屆會期最後一次會議　民主派拒與建制派大合照

今日（17日）是本屆立法會會期最後一次會議，意味着本屆立法會會期將於今日會議結束後完結。按照每屆慣例，全體立法會議員均會在立法會會期最後一次會議後拍攝大合照。惟民主派明言不會與建制派拍攝大合照，民主派議員自行拍攝合照。

今日（17日）是本屆立法會會期最後一日，建制派議員於議事廳合照留念。（張浩維攝）

【23:46】民主派未有嚮應主席呼籲留在會議廳大合照，轉而到立法會地下合照。楊岳橋為不會再連任的陳淑莊送上花束。民主黨黃碧雲等帶領眾民主派高呼「五大訴求，缺一不可」。

【23:44】梁君彥總結時表示要說出心底話，稱今屆議會與各位議員一起經歷幾許風雨，「既有色彩亦有火花，既有滿足亦有遺憾」，相信大家將來會在不同崗位繼續服務市民。他表示，希望來屆能互相包容、理性溝通，以市民福祉為依歸，又祝願香港戰勝疫情。

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【23:24】 民主黨立法會議員黃碧雲表示，這是自己8年議會工作最後一次發言。事有湊巧，《2019年藥劑業及毒藥（修訂）條例草案》是為處理「先進療法」問題而出現，並將其納入現有規管架構。而條例的出現是因為2012年發生DR美容針療程事故，事件造成一死兩傷，引起社會關注。她指，自己在2012年10月成為立法會議員，首次提出的議員法案作為辯論亦是對醫學美容的關注，沒想到離別議會在即，最後亦是處理這條條例。

她又指，已經經過8年時間，顯示香港修訂法例「行得好慢」，自己剛趕及離開議會前處理該條例，並對條例表示支持。

【22:38】民主黨胡志偉回應張建宗的批評，反駁指真正以政治手段凌駕民生的是政府，張建宗強行將「政治化」成為扣帽子的語言，令香港成為只能有順民的地方，破壞本港核心價值。胡志偉指，香港作為國際城市必然有不同的聲音，張建宗的發言代表政府冥頑不靈，批評一個過半數市民都給予零分的政府及其保安力量，沒有資格批評因為看到政府施政不善而給予意見的民主派。

同黨的林卓廷則斥，「特區政府冇咪兜咩，點解最後一晚都要黎立法會咪兜講啲咁嘅野」，直斥對方緊跟中央旨意硬推惡法，是北京和林鄭的哈巴狗。

【21:40】政務司司長張建宗總結今屆議會，強調政府非常重視行政立法關係，剛上場後亦有一個好的開局，特首林鄭月娥上任初期更主動提出以短問短答的形式回答議員問題，加強良性互動，形容是超額完成。張建宗指，近兩年立法會的討論明顯傾向政治化，秩序問題嚴重，特首難以在與議員進行理性的溝通，批評非建制派以政治手段凌駕市民福祉。

他指出，今屆會期的流會次數高達14次，單是前兩日的點人數次數有19次之多，浪費足足3.5小時，斥責是蹉跎歲月。立法會在經歷過去年的示威衝擊，加上內會停擺達7個月，張建宗批評嚴重影響制定法律的職能，對議員影響議會運作的無理行為予以譴責。

張建宗以「荊棘滿途，風雨飄搖」總結4年會期，讚揚建制派在困難的環境下仍然堅守崗位，大會主席梁君彥有序主持議會，亦維護了立法會的尊嚴。

梁耀忠希望，政府能踏實地建立完整的退休計劃，不要再自欺欺人、做門面工夫。（張浩維攝）

【21:19】公民黨楊岳橋在會期的最後一次發言中，感謝坐在自己後面的民主派議員，形容過去4年絕對是立法會會上最不容易的日子，感謝同事沒有放棄。無論來屆由哪一個派別成為主流，大部分港人想看到的是保皇黨成為少數派，讓立法會能夠成為真正監察政府的地方，而不是處處為政府講說話的橡皮圖章。

【20:45】立法會最後一次會議上，進行《2019年強制性公積金計劃（修訂）條例草案的三讀，街工梁耀忠發言時，表示今日是議會的最後一晚，亦是自己去在24年立法局及立法會的最後一晚。

梁耀忠稱，很珍惜這個機會奉勸政府關心基層面對的困難。他概歎打工仔女的薪酬很少，但工時很長，期望的是晚年有一筆穩定的退休金，現時卻只有強積金。梁耀忠希望，政府能踏實地建立完整的退休計劃，不要再自欺欺人、做門面工夫。他又提到，以後自己不能在這個議會上再作這番話，即使離題，都希望主席能明白這是最後一次發言。

議案最終以43票贊成、18票反對獲得通過。

今日（17日）的財委會及立法會大會會議均是本屆立法會會期最後一次會議，本屆立法會會期將於今日會議結束後完結。（李澤彤攝）

今日的財委會會議是本屆會期最後一次會議，會上通過了在沙田石門興建骨灰安置所及紀念花園工程，更換水警中央指揮系統等撥款，而備受矚目的「明日大嶼」相關研究撥款則在會議結束前未及討論而無法表決。