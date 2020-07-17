梁君彥：現屆立法會問題挑戰前所未有　25議員共97次被逐歷屆最多

立法會主席梁君彥下午(17日)召開記者會，總結四年議會工作。他稱今屆立法會出現不少前所未有的問題和挑戰，包括6名議員先後被取消議員資格，以及2名議員被法庭裁定非妥為當選，都是立法會以來首次出現。 梁君彥表示，這屆立法會共舉行141次會議，會議總時數約1711小時，時數較過去兩屆少，原因是立法會大樓去年受示威者衝擊，造成嚴重損毀，加上新冠肺炎疫情嚴峻，合共損失142小時。此外，由於內務委員會在今年5月才選出主席，梁君彥需要安排小休和午膳時間，亦損失60小時，合共損失202小時。

立法會主席梁君彥稱今屆立法會出現不少前所未有的問題和挑戰，包括6名議員前後被取消議員資格，以及2名議員被法庭裁定非妥為當選，都是立法會以來首次出現。（李澤彤攝）

梁君彥指出，今屆立法會議員因行為極不檢點被命令退席共有97次，較上屆多出75次，涉及議員數目是歷屆最多，有25名，比起上屆7名議員多出18個。另外現屆議會因法定人數不足而休會次數有14次，損失時間約73小時，但較上屆18次、損失229小時的少。他認為流會時間減少與2017年12月立法會修改《議事規則》有關，因《議事規則》修改後他可決定復會。

至於政府提交的90項法案，梁君彥稱已經通過73項，但目前仍有11項法案在今屆立法會最後一次會議的議程上，需在今晚的會議全部通過，今屆通過的法案才會多過上屆。