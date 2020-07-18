立法會｜因判刑告別議會　邵家臻：議員生涯成就「Better Me」

本屆立法會會期昨日（17日）完結，意味着部分不再競逐連任的議員已完成本屆任期的議事工作，當中包括社福界議員邵家臻，他因參與雨傘運動而被判刑3個月以上，未來5年不能參選立法會，來屆議會將不會出現他的身影。 邵家臻今日在Facebook撰文抒發離任感受。邵指2014年的雨傘運動將他送入議會，現時因為的雨傘運動的判刑而要離開議會，有「回到原點的感覺」，但表示4年的任期並非白走一圈，而是成為了「Better Me」，更指4年的任期是自己人生中最精彩的日子。

民主派立法會議員邵家臻去5月佔中案被判刑，失去了參與來屆立法會選舉的資格，需暫別議會。（資料圖片）

邵家臻回顧4年任期的工作，指他的工作是為貧者發聲，而檢討綜援制度的動議更少有地獲得跨黨派支持，並在立法會大會通過。他又提到因雨傘運動而入獄的經歷，令他更加體會囚權之重要，指其關注囚權的工作是「無心插柳柳成蔭」，及後亦成立關注囚權團體《石牆花》及製作以囚權為主題的電台節目《終身老冧》。

邵家臻又回憶到4年來的議會工作，每日「不是開會就是接受訪問，或者處理文件，出信追擊政府部門，又或者聯繫不同持份者」。邵家臻續指，本屆任期經歷了取消議員資格、被判刑及收監、反送中運動及國安法等事，形容任期「容不下張平靜的書桌」。