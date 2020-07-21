立法會選舉．不斷更新｜每天最新報名名單一覽

立法會換屆選舉提名期上周六（18日）展開，至本月31日，截止本周一（20日），選舉事務處共接獲30份提名表格，地方選區及功能界別分別有16份及14份提名，俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別暫未有人報名。

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【7月20日】12張名單報名 郭偉强麥美娟爭連任 黃之鋒拒簽確認書

工聯會立法會議員郭偉强及麥美娟，分別報名參選立法會港島區及新界西，爭取連任。同黨的九東立法會議員黃國健退下火線，由鄧家彪接棒排首位出戰，由陸頌雄及黃國健抬轎。同區報名的尚有接替民建聯柯創盛的前黃大仙區議員黎榮浩五人名單。

民主派方面，前眾志秘書長黃之鋒報名參選九龍東，他沒有簽署確認書。4名港島參選人，包括南區區議員袁嘉蔚、中西區區議員梁晃維、公民黨鄭達鴻及民主黨許智峯，則以跨黨派的破格形式一同造勢，前兩人已報名，未有簽確認書。

功能界別方面，現任法律界議員、公民黨郭榮鏗於報名參選；不競逐連任的資訊科技界議員莫乃光，則陪同「數碼專才」、IT界選委黃浩華到政總報名。

五個地方選區

香港島 6 民建聯張國鈞名單、工聯會郭偉强名單、中西區區議員梁晃維、南區區議員袁嘉蔚、「香港初心」鄧偉俊、熱血公民莊芷茵名單、 九龍西 1 李安求 九龍東 3 工聯會鄧家彪名單、民建聯黎榮浩名單、黃之鋒 新界西 3 熱血公民鄭松泰、民建聯陳恒鑌名單、工聯會麥美娟名單 新界東 3 林克霖、陳玉娥、熱血公民黃兆健 總數 16

傳統功能界別

飲食界 1 自由黨張宇人 資訊科技界 1 黃浩華 商界 [第一] 0 體育、演藝、文化及出版界 0 金融服務界 1 徐聯安 進出口界 0 建築、測量、都市規劃及園境界 1 關兆倫 工程界 2 程明達、經民聯盧偉國 旅遊界 1 姚柏良 衞生服務界 0 法律界 1 公民黨郭榮鏗 會計界 2 專業議政梁繼昌、林智遠 保險界 0 勞工界 0 醫學界 0 區議會 [第一] 0 鄉議局 0 航運交通界 0 社會福利界 1 社總張志偉 漁農界 1 民建聯何俊賢 金融界 0 教育界 2 教聯會鄧飛、教協葉建源 地產及建造界 0 商界 [第二] 0 工業界 [第一] 0 工業界 [第二] 0 紡織及製衣界 0 批發及零售界 0 總數 14

教協副會長、現任議員葉建源今日報名競逐教育界議席，他的對手教聯會副主席鄧飛亦同日報名。（廖雁雄攝）

【7月18日】熱血公民、民建聯張國鈞、「龍心」等18張名單報名參選

提名期首日，5個地方選區和29個功能界別的選舉主任共接獲18份提名表格。地區直選中，新界西今日接獲現任立法會議員兼熱血公民主席鄭松泰一張名單報名。香港島選區則接獲三張名單報名，包括民建聯張國鈞團隊，熱血公民「法子」的莊芷茵和「四眼哥哥」鄭錦滿團隊，以及報稱職業是廚師的鄧偉俊。新界東同樣接獲三張名單報名，包括隸屬熱血公民的大埔區議議員黃兆健、外號「龍心」的林克霖，以及曾參與新界東直選等低票落敗的陳玉娥「娥姐」。報稱職業售貨員的李安求今日亦以獨立身分參選九龍西選區，是該區今日唯一一張名單。九龍東則未有人報名參選。

功能組別選舉方面，今日共收到10張名單參與8個組別選舉。競逐連任的飲食界張宇人、漁農界何俊賢以及會計界梁繼昌今日率先報名。證券業協會主席徐聯安、中旅社副董事長姚柏良及社總外務副會長張志偉均到場提交提名表，分別角逐金融服務界、旅遊界及社福界議席。教聯會副主席鄧飛及教協副會長、現任議員葉建源則同日報名競逐教育界議席。而競逐連任的工程界盧偉國，則面對報稱是工程師的程明達挑戰。

梁繼昌稱已簽確認書，認為僅為程序問題。（廖雁雄攝）