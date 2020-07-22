立法會選舉｜周浩鼎「接棒」梁志祥選新西　追究「三大失德」問題

立法會選舉提名期繼續，民建聯副主席、現任「超區」議員周浩鼎今日（22日）下午到海港政府大樓報名，轉戰新界西地區直選，接替退下火線的黨友梁志祥。民建聯主席李慧琼、前主席譚耀宗、梁志祥均現身支持。 梁志祥表示，希望周浩鼎繼承自己議會8年「未競之志」，周浩鼎明言會追究教師、官員、傳媒三大範圍的「失德禍害」。

譚耀宗撐周浩鼎表現出色

全國人大常委譚耀宗表示，周浩鼎在屯門、元朗的服務表現出色，稱讚周浩鼎在議會發言有質素，具律師專業知識，希望陳恒鑌及周浩鼎兩支隊伍雙雙當選。他又指，民主派議員揚言「癱瘓政府」，希望市民投票支持建設香港的人選。

李慧琼指，香港最新公布的失業率創新高，如果議會癱瘓，市民生活會更苦。她指與周浩鼎在議會共事4年，稱讚其對方衝勁和魄力，對社會現象敢言。

梁志祥冀周浩鼎繼承「未競之志」

曾任東涌區議員的周浩鼎，今次「空降」獲熟悉鄉事的梁志祥支持。梁志祥說，過去經常與身為「超區」議員的周浩鼎落區，形容他是建制派及民建聯的「重砲手」，又手持接力跑的道具「棒」交予周浩鼎。

梁志祥希望對方繼承其「未競之志」，指元朗、屯門區市民搭車困難，料元朗將從60萬人口增加至超100萬，屯門亦會多10多萬，因此除西鐵外一定要增加交通網絡。至於「2元搭車」問題，梁志祥引述早前政府曾表示明年才能落實，籲周浩鼎需逼使政府在本年底完成。

梁志祥放棄連任，由周浩鼎補上出戰新界西直選。（資料圖片／余俊亮攝）

周浩鼎：須嚴肅規管記者證簽發

周浩鼎批評民主派為取得過半議席「無所不用其極」，舉辦初選增加病毒傳播風險。周浩鼎參選口號為「敢擔當，救香港」，他明言要嚴厲追究三大範圍的「失德禍害」，即「失德教師」、「失德媒體」、「失德官員」。

他解釋，「失德教師」誤人子弟、扭曲歷史，教導學生「違法達義」，要求公開相關教師及學校名單；「失德官員」及公務員於反修例事件中違反綱紀，因此必須懲處，並會監督公職人員宣誓安排的落實；「失德媒體」是指假記者及於去年暴亂中參與或推波助瀾的媒體，又以有記者直播期間涉嫌以話語性騷擾女警一事為例，指自己會嚴肅規管記者證的簽發。

譚耀宗：選民資格無關種票

周浩鼎認為如政府無法緩和疫情，應做好延遲選舉的安排。梁志祥亦表支持，指現時已有62個國家及地區的選舉受到影響。 當被問及選民資格的爭議，譚耀宗回應指早前呼籲安排外地選民回港投票與種票無關，因為有市民長期在大灣區工作，亦有市民兩地走，因疫情封關而無法回港。

他又指，長期內地居住的選民不會影響選民資格；而選民登記條例規定，如果選民在香港沒有地方居住，但在香港有個長期地方居留就符合資格。被問及有住址但非在該住址經常居住是否合乎資格，周浩鼎補充，對於定義「通常居住」，法庭有類似案件，大家可以翻查。

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截至今日（22日），已報名參加新界西直選的參選人包括公民黨郭家麒、熱血公民鄭松泰、民建聯陳恒鑌名單、工聯會麥美娟名單。