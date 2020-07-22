立法會選舉｜泛民報名爭新東最多議席　葛珮帆指民主派將攬炒香港

9月立法會選舉今日繼續接受提名，公民黨楊岳橋、人民力量陳志全下午到沙田政府合署報名，兩人均表示要爭取最多民主派參選人當選，楊岳橋指政府應想辦法控制疫情，考慮如何在保障公共衞生的情況下舉行選舉，陳志全則指，押後選舉不會提高建制派的勝算。 民建聯葛珮帆下午亦報名參選，她指民主派如取得議會過半數，將攬炒香港。到場支持葛珮帆的全國人大常委譚耀宗則稱，是否押後選舉應由政府評估，他只是提出政府應有預備方案。

楊岳橋指，公民黨包括他在內的4名地區直選參選人都不會簽署確認書，該黨早前已交代過民主派一旦在立法會取得35＋後的願景，議員在立法會內行使的一切職務都是《基本法》所容許，承諾發揮基本法下制衡及監督政府的權力。

楊岳橋指，疫情爆發半年以來，全球各國都有不同選舉，例如韓國與新加坡都有選舉，認為政府應考慮如何在保護公眾衞生的情況下舉行選舉。

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人民力量陳志全昨日亦報名參選，他表示，感謝參與民主派初選的候選人，不將黨派成敗得失放首位，強調今次參選要與其他民主派「一齊贏」，讓最多民主派入議會，希望保住在新界東區取得6席，其他選區亦取得更多議席。

陳志全指，他在上屆選舉及今日報名都不會簽署確認書，但明白其他人亦有其考慮。至於會否被DQ，陳志全指他無法估計，現時未有Plan B，但如果到提名期尾聲都未有消息，需要考慮。

建制派近日有聲音要求政府考慮延遲選舉，陳志全認為，建制派應面對成敗，「看不到如果他們9月會輸，12月為何會贏。」，又形容押後選舉只是小動作，政府應做好防疫措施。對於會否否決預算案，他回應指，不應認為政府絕不回應訴求，將政府放在人民的對立面。

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民建聯葛珮帆下午亦報名參選，她形容今次選舉為和平對抗黑暴之戰，又指民主派進入議會是為了攬炒議會、攬炒香港，指他們目標是為了推翻國家政權，讓他們在議會取得過半數會令香港停擺，呼籲市民支持她加入議會，她會繼續在議會力斥不實言論。

立法會前主席曾鈺成以前議員身份支持葛珮帆連任，形容她為高質素議員，又指她正氣凜然，熱情支持警務人員，認為社會很需要她這樣敢言的人服務。

譚耀宗：是否押後選舉應由政府決定

被問到是否可以無限押後投票，譚耀宗指，這應該由政府決定，他只是認為政府應有預備方案，早作準備，及早考慮是否有必要因疫情押後選舉。他又指，今早行會推出的部分防疫措施延至年底，證明政府亦預期疫情持續。