立法會選舉｜劉頴匡回覆選舉主任：反對國安法因政府未釋除疑慮

立法會選舉進入提名期階段，部分報名參選人先後收到選舉主任的查詢，參選新界東的劉頴匡在限期前回覆選舉主任，表示無意要求外國制裁香港 ；他認同港府須履行維護國家安全的憲制責任。反對國安法是特區政府未能釋除公眾憂慮。 至於是否支持「35 +」，劉表示若政府能妥善疏導民意令社會盡快回復穩定，自然會更傾向贊成政府法案和撥款。《財政預算案》及其他法案是否獲得通過，是由全體立法會議員經辯論後表決決定。

劉頴匡被詢問是否仍有意要求，以及有否意圖請求其他外國政府推動類似的法律等問題，他對兩個問題的答案分別為「不是」及「沒有」。（資料圖片／盧翊銘攝）

劉頴匡被詢問是否仍有意要求，以及有否意圖請求其他外國政府推動類似的法律等問題，他對兩個問題的答案分別為「不是」及「沒有」。

被質疑要求外國干預香港事務 劉： 支持中國果斷反制

他被選舉主任質疑，要求外國對港實施制裁，讓外國干預香港內部事務，並不符合擁護《基本法》及保證效忠香港的要求。劉回覆指他堅決反對任何外國勢力干預 中國內政，如有這種情況出現，支持中國政府採取果斷的反制措施。

他又解釋，自己針對香港人權狀況所作出的言行，均是以保護香港《基本法》所賦予的基本人權和自由為依歸。他發起的國際對港政策公眾集會獲警方批出不反對通知書，可見警務處處長亦同意其言行並無違反當時的任何法律。

他又指 美國《香港人權與民主法案》源於《美國-香港政策法》，該法 案自2014年起早已提出，並經多次修訂後立法，期間他從無任何角色。而即使美國政府需要按照該國法律採取一些措施，針對的對象亦應只限於違反《基 本法》和嚴重侵害人權的人士。他深信香港特別行政區政府及其官員絕對擁護 《基本法》，不會刻意進行任何侵害香港居民的基本權利和自由的行為，不會受到該等措施影響。

至於是否支持「35 +」，劉頴匡表示如當選立法會議員，會以公共利益為首要考慮，包括但不限於根據政府對市民訴求的處理方法、政府的其他政策、政府官員的表現等作全盤考慮，決定 如何行使上述職權(包括贊成或否決任何法案和撥款)。（資料圖片／盧翊銘攝）

認同港府須履行維護國安憲制責任



至於被質疑公開反對國安法，等同反對香港政府履行維護國家安全的憲制責任。劉穎匡表示不同意，指自己認同港府須履行憲制責任。反對國安法 的原因是特區政府未能釋除公眾對《港區國安法》部分條文可能與《基本法》 其他條文產生衝突的憂慮，認為中央和特區政 府在立法前應先廣泛諮詢香港各界意見，徹底釋除公眾疑慮。

至於是否支持「35 +」，劉表示如當選立法會議員，會以公共利益為首要考慮，包括但不限於根據政府對市民訴求的處理方法、政府的其他政策、政府官員的表現等作全盤考慮，決定 如何行使上述職權(包括贊成或否決任何法案和撥款)。

他稱，若政府能妥善疏導民 意令社會盡快回復穩定，自然會更傾向贊成政府法案和撥款。《財政預算案》及其他法案是否獲得通過，是由全體立法會議員經辯論後表決 決定，並非任何單一候選人可以單獨促成的。

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