選舉主任七問黃之鋒　冠絕參選人　促交代是否續推自決、外國制裁

立法會選舉九月舉行，在民主派初選以最高票姿態入局的九龍東參選人黃之鋒，今天（26日）收到九龍東選舉主任蔡敏君來信，信件長達5頁和附上10項附件，共7條問題，是一眾民主派參選人中最多。 蔡敏君在信中指，黃之鋒雖已退出香港眾志，但曾長時間擔任眾志秘書長，要求他交代是否仍然有意繼續推動眾志的「民主自決」主張。信中又要求黃之鋒回答，現時是否仍有意繼續請求美國落實對香港的相關制裁措施，以及有否意圖請求其他外國政府推動與《香港人權及民主法案》類似的法律。 蔡敏君要求黃之鋒在明天（27日）早上11時前回覆。

蔡敏君引述黃之鋒在美國國會的發言、致美國國務卿的公開信、於《華盛頓郵報》的撰文等，問黃之鋒「現時是否仍有意繼續請求美國落實對香港特別行政區的相關制裁措施」 及「有沒有意圖請求其他外國政府推動類似的法律？」（資料圖片/鄭子峰攝）

質疑仍有意推動「民主自決」

蔡敏君在信中指出，香港眾志於人大常委會通過國安法當日，宣佈解散及停止一切會務，黃之鋒並沒有簽署確認書，問黃之鋒是否同意，有關言行顯示即使退出眾志及眾志聲稱已解散，但其實仍然有意繼續推動眾志的主張，包括「民主自決」，即包含以香港獨立作為其中一個選項的自決前途過程。

蔡敏君在第二條問題中質疑，無論如何，「你（黃之鋒）仍然有意繼續推動上述『民主自決』的主張，即拒絕接受中華人民共和國對香港特別行政區行使主權，拒絕接受香港特別行政區的法律地位，並主張改變香港特別行政區的法律地位」，質問這樣的行為如何符合你在提名表格作出聲明「擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」的實質要求。

收到選舉主任來函的參選人： 香港島：公民黨鄭達鴻、南區區議員袁嘉蔚、中西區區議員梁晃維、熱血公民鄭錦滿 九龍東：黃之鋒 九龍西：張崑陽 新界東：何桂藍、劉頴匡 新界西：公民黨郭家麒 會計界：梁繼昌 法律界：公民黨郭榮鏗

在民主派初選以最高票姿態入局的九龍東參選人黃之鋒今天（26日）收到九龍東選舉主任蔡敏君來信，信件長達五頁和附上十項附件。（資料圖片/鄭子峰攝）

促黃之鋒交代「國際線」工作

第三條問題關於黃之鋒推動美國通過《香港人權及民主法案》，當中引例指黃之鋒在美國國會的發言、致美國國務卿的公開信、在《華盛頓郵報》撰文等，問黃之鋒「現時是否仍有意繼續請求美國落實對香港特別行政區的相關制裁措施」 及「有沒有意圖請求其他外國政府推動類似的法律？」

第四條問題關於「國際線」，蔡敏君引述黃之鋒於今年3月29日的臉書貼文及同日在《明報》發表的文章中，提出要「把選舉戰線和國際戰線連結起來」，質問黃之鋒是否同意參加立法會選舉的目的，「是包括要利用立法會議員的身份、職權及便利等，繼續推動你借助外國力量對中國及/或香港施加壓力？」

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問是否反對國安法

蔡續指，無論如何，黃之鋒有關請求外國對香港特別行政區政府官員實施制裁的言行，其實是借助外國力量對香港施加壓力，並讓外國干涉香港特別行政區的內部事務，反問：「這樣的行為如何符合你在提名表格作出聲明『擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區』的實質要求？

蔡敏君亦追問黃之鋒對《港區國安法》和「35+」的立場，其中黃之鋒有份簽署的「抗爭派立法會參選人立場聲明」中，聲稱「義無反顧的反對國安法」，蔡問黃是否同意有關聲明顯示黃原則上反對《港區國安法》。

信件亦引述「抗爭派立場聲明書」，公開簽署聲明會「運用基本法賦予立法會的權力，包括否決預算案，迫使首回應五大訴求......」，蔡追問黃之鋒發表上述的言論和聲明，是否包括以下意思：「除非特區政府回應你的訴求，否則你會（或你會聯同其他有同樣訴求並佔立法會過半議席的議員）否決所有政府向立法會提出的法案、議案及財政預算案？」

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