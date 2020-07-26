立法會選舉｜何桂藍覆選舉主任　稱不為「五大訴求」否決全部法案

立法會選舉提名期將過一半，多名民主派參選人分別收到選舉主任致函，要求於今日（26日）內回覆提問。有「立場姐姐」之稱的新界東參選人何桂藍與同區的民間集會團隊發言人劉頴匡，以及公民黨黨魁楊岳橋均收到當區選舉主任楊蕙心的信件，就多項議題詢問其立場。其中何桂藍被要求針對會否反對《國安法》及反對政府維護國安、會否否決所有法案及《財政預算案》兩大範疇進行回答。 何桂藍今天回應選舉主任引述其「義無反顧」反對《國安法》的言論，指反對其單方面頒布及執行，而且不會為爭取「五大訴求」否決所有法案、議案及財政預算案。

何桂藍今回應選舉主任引述其「義無反顧」反對《國安法》的言論，指反對其單方面頒布及執行，而且不會為爭取「五大訴求」否決所有法案、議案及財政預算案。（盧翊銘攝/資料圖片）

回應「義無反顧」反國安法言論 指針對單方面頒布

何桂藍被問及兩條問題，第一條問題引用其7月15日發表的Facebook貼文「抗爭派立法會參選人立場聲明」中「義無反顧的反對國安法」的言論，據此詢問何桂藍是否同意該聲明顯示其原則上反對《香港國安法》，並反對全國人大常委會「根據《憲法》、《基本法》、《訂立港區國安法決定》為貫徹『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針及維護國家安全而制定的法律」，以及政府履行相關憲制責任。

何桂藍回覆稱「不同意」，並指《香港國安法》由人大常委會通過並列入《基本法》附件三、再由香港特區政府宣布生效，內容多處牴觸《基本法》條文，衝擊獨立司法制度、侵犯香港居民受《基本法》保障的各項自由，因此反對《香港國安法》的單方面頒布及執行。



選舉主任提「抗爭派立場聲明書」貼文

另外，選舉主任提到6月12日何桂藍參與由另外35人及兩個政黨名義發表的「抗爭派立場聲明書」貼文，內容呼籲民主派初選參加者簽署聲明「否決預算案、迫使特首回應五大訴求」，問及何是否有除非政府回應訴求，否則會連同其他佔過半議席的議員否決所有政府的法案、議案及財政預算案的意思。

何桂藍回應稱「否」，表示若當選將按《基本法》、《立法會條例》及議事規則履行議員職務。

曾被冒名掛「反國安法」橫額

何桂藍早前於Facebook發帖文表示，發現有人冒認她及其他民主派潛在參選人製作「反國安法」橫額，指同一條橫額的設計在各區均有出現，她批評此舉是安插罪證，「係啊，我係反國安法，唔使特登安個罪證畀我喎」。

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